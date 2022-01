Putri Artis Senior Nurul Arifin Meninggal, Sosok Maura Magnalia Memilih Jalan Berbeda

BANGKAPOS.COM - Kabar duka datang dari keluarga artis senior Nurul Arifin.

Satu di antara dua anak Nurul Arifin, Maura Magnalia Madyaratri (28) meninggal dunia pada Selasa (25/1/2022) dini hari tadi.

Nurul Arifin mengabarkan berita duka melalui akun Instagramnya, @na_nurularifin.

"Gone to soon, my angle Maura... Finally you find your peace. Ibu, Bapak dan Dimel will always miss you," tulis Nurul Arifin.

Maura Magnalia Madyaratri adalah putri dari pasangan artis Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono.

Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono memiliki 2 anak, satunya lagi adalah Melkior Mirari Manusaktri

Sosok Maura Magnalia

Maura Magnalia Madyaratri dilahirkan dari keluarga pesohor.

Putri sulung pasangan Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono itu lahir pada 20 September 1994.

Ibunya adalah seorang artis, politisi Partai Golkar, anggota DPR RI.