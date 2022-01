Erzaldi Jadi Brand Ambassador Kendaraan Listrik PLN Wilayah Babel

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, Rabu (26/1/2022) menjadi Brand Ambassador kendaraan listrik PT PLN (Persero) Unit Wilayah Bangka Belitung.

Tak hanya menjadi Brand Ambassador saja, orang nomor satu di Bumi Serumpun Sebalai itu juga melakukan test drive mobil listrik, Rute VIP Bandara Depati Amir, menuju Kantor PT PLN Unit Wilayah Bangka Belitung, di Kawasan Jalan Koba.

Erzaldi tak mengira, kenyamanan mengendarai mobil listrik buatan PLN, hampir sama pada kendaraan lainnya. Hanya saja kata Erzaldi, perlu adaptasi mengingat suara mesin mobil listrik yang nyaris tak terdengar.

"Sebetulnya saya tidak menduga, begitu enaknya makai mobil listrik, kecepatannya hampir sama cuma kita agak kagok karena ini tanpa suara jadi perlu adaptasi," katanya.

Ke depan kata Erzaldi, ia mendorong masyarakat untuk menggunakan mobil atau motor listrik. Selain tidak menggunakan BMM, tidak ada biaya balik nama yang dikenakan.

"Tadi saya sampaikan ke pak GM PLN (Amris Adnan -red) untuk terus mendorong masyarakat kita untuk memakai mobil listrik ini, artinya kita terus berupaya pemerintah daerah khusus nya tadi yang seperti saya sampaikan untuk masyarakat yang membeli mobil listrik atau motor listrik itu BBM-nya nol, biaya balik namanya juga nol," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Erzaldi berharap pendirian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) agar lebih banyak lagi.

Sementara itu di Belitung, sebagai dukungan Kegiatan Development Working Group (DWG) The Group of Twenty (G20) direncanakan pada 7-9 September 2022 mendatang.

"Kami juga terus mendorong PLN untuk mendirikan SPKLU supaya lebih banyak lagi. Insya Allah di Belitung sebagai dukungan kita untuk menjadi kan mobil listrik sebagai official pada event Car The Group of Twenty (G20) di Belitung mendatang," tegasnya. (Bangkapos.com/Anthoni Ramli)