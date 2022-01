Semarak Honda TDM Jebus Menuju Imlek

BANGKAPOS.COM – Honda Tunas Dwipa Matra (TDM) Parittiga Jebus kini gencar untuk menyambut imlek 2022 untuk menyambut kedatangan imlek 2022, Honda TDM jebus menyiapkan berbagai agenda menarik untuk para pecinta Honda, dan masyarakat sekitar parittiga jebus.

Sebagai pembukaan, Honda TDM jebus mengadakan Mini Launching Honda CB 150X, Motor Sport Honda baru ini mengusung design adventure touring, sangat cocok untuk para petualang. CB 150X juga menyuguhkan posisi yang nyaman bagi pengendara. wind screen yang tinggi melindungi pengendara dari terpaan angin menambah kenyamanan lebih. semua agar pengendara tetap selalu bisa menikmati perjalanan mereka sejauh apapun. CB 150X, BORN TO EXPLORE.

Gratis Angpao Mandala (ist/dok. Honda)

Selanjutnya, Honda TDM Jebus pun masih memberikan promo HONDA SERBUU. Promo SERBUU motor honda ini memberikan potongan diskon yang menggiurkan di semua type motor Honda. Untuk tipe Cub (Revo, Supra X) mendapat diskon up to 1,2 jutaan.

Untuk motor tipe Matic (Vario, Beat, Genio, Scoopy, PCX) mendapat diskon up to 1,7 jutaan untuk PCX. Untuk motor tipe sport (GTR150, CB150X, CB150R) mendapat diskon up to 2.3 jutaan untuk CB150R.

Untuk Tipe CB 150X, Honda TDM jebus memberikan penawaran spesial di bulan ini.

Selain itu, Honda TDM Jebus juga bekerja sama dengan Mandala Finance untuk memberikan Promo Angpao Imlek. Promo ini memberikan Tambahan Potongan DP Rp. 100.000 , potongan tenor 5 bulan, serta potongan angsuran Rp. 50.000/bulan untuk pengajuan kredit motor Honda di Mandala. Promo Angpao Imlek ini hanya berlaku sampai 31 Januari 2022, dan dengan ketentuan yang berlaku.

Promo Motor Honda Harga Seru di Tahun Baru (ist/dok. Honda)

Jadi tunggu apa lagi? ayo buruan miliki motor Honda.

Untuk warga yang berada di sekitar Parittiga Jebus yang berminat untuk memiliki motor Honda atau info sekitar Promo promo yang sedang berlangsung, bisa menghubungi team marketing kami melalui Telpon/WA ke no yang tercantum di bawah. Atau bisa juga langsung mengunjungi showroom kami yang berada di Jalan Kimjung, Desa Sinar Manik, Parittiga Jebus. Salam Satu Hati.

Marketing Team :

0821-75216250 (Ambrita Lesmana)

0853-68559996 (Erwin)

0818-08238289 (Iman)

0822-25713271 (Lika)