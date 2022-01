Bocoran Ending Serial Layangan Putus, Reza Rahadian Bocorkan Episode Terakhir Nasib Anya Geraldine

BANGKAPOS.COM - Serial Layangan Putus memasuki episode terkahir. Bagaimana nasib rumah tangga Aris yang diperankan oleh Reza Rahadian.

Dalam bincang-bincang acara WeLive “Bahas Ending Sampai Tuntas”, Reza Rahadian memberikan pandangannya jika sebagai penonton dalam serial Layang Putus.

Reza menyebut ending Layangan Putus cukup berani dan tidak berusaha membuat cerita tersebut happy ending.

“Kalau puas relatif, endingnya berbalik sih, aku appreciated. Berani menempatkan, tidak berusaha ending yang seolah-olah semuanya baik-baik saja,” kata Reza Rahadian dalam acara WeLive dikutip Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).

Reza juga mengacungi jempol akting dari Putri Marino yang berperan sebagai Kinan.

“Kasih kesempatan Kinan dengan jalan sendiri dan mendapatkan haknya. Ending-nya luar biasa, menurut aku sebagai penonton ya,” ungkap Reza Rahadian.

Bidik layar WeTV Artis peran Putri Marino (Kinan) dan Reza Rahardian (Aris) saat melakukan salah satu adegan serial Layangan Putus. Adegan yang dikenal It's my dream, not hers itu viral di media sosial.

Selain itu, Reza Rahadian juga sedikit membeberkan pesan yang bisa diambil dalam serial Layangan Putus tersebut.

“Karena pelajaran tergantung individu yang menonton. Kalau memetik dalam setiap perdebatan, anak selalu menjadi korban paling akhir, mereka menanggung kebingungan, efek domino,” tutur Reza Rahadian.

“Bagaimana perjuangan Kinan luar biasa tangguh. Di tengah keadaan clear, dia masih punya keinginan bertahan sebaik mungkin. Sampai oke saya sudah fight mencoba semuanya tidak berjalan baik. Tentu saya harus ambil sikap dan pilihannya bercerai,” tambah Reza.