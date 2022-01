Pose Seksi Maria Vania Pakai Outfit Serba Sempit Diserbu Netijen, 'Badan Aja Dirawat Apalagi Kamu'

BANGKAPOS.COM - Kecantikan dan keseksian tubuh presenter dan selebgram Maria Vania memang tak diragukan lagi.

Ia dikenal sebagai selebgram yang menjadi primadona warganet di Instagram.

Kehadirannya dengan paras oriental yang cantik dan tubuh yang aduhai membuatnya tak jarang difantasikan sebagai pacar khayalan.

Presenter acara Take It or Leave It itu memang terpantau gemar membagikan potret menggoda dengan outfit terbuka.

Terutama saat ia berolahraga.

Sport bra dan legging pun sudah pasti jadi pilihannya.

Seperti unggahan beberapa waktu lalu di Instagram.

Potret tersebut baru diunggah Maria Vania 3 hari yang lalu.

Ia berpose mirror selfie dengan outfit ngegym ketat dan terbuka.

Kala itu Vania memilih one set berwarna biru.