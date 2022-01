Potret Maria Vania Paksa Billy Syahputra Buka Baju Sebelum Basah-basahan: Mau Ajak Mandi?

BANGKAPOS.COM -- Belakangan ini, Nama Maria Vania kerap menjadi sorotan.

Memiliki Paras yang cantik, Maria Vania mendapat julukan dari netizen sebagai wanita pemersatu bangsa.

Presenter sepakbola ini berhasil membuat banyak laki-laki terpincut dengannya.

Adapun yang terbaru adalah Maria Vania dan Billy Syahputra yang kini kembali jadi sorotan.

Usai beberapa kali membuat video bersama Billy dan viral, lagi-lagi Maria Vania berkolaborasi dengan adik mendiang Olga Syahputra itu.

Baca juga: Ada Bekas Gigitan di Bagian Sensitif Istri, Suami Pasang Kamera Pengintai, Akhirnya Bikin Syok

Baca juga: Video 10 Detik Gisel Goyang di Dalam Mobil, Rambut Tergerai Pakai Dress Ditonton Belasan Juta Kali

Baca juga: Janda Semakin di Depan, Pose Hot Mom BCL Bertanktop Jaring-jaring dan Outer Terbuka Bikin Gregetan

Baca juga: Ghozali Everyday Jadi Milarder Berkat Jualan Foto Selfie, Akui Kini Didekati Banyak Wanita

Dalam video yang berjudul BILLY TOLONG!! MARIA VANIA TENGGELAM GA BISA BERENANG, keduanya tampak menghabiskan waktu bersama dan mengumbar kemesraan berdua.

Maria Vania sengaja kerumah Bang Billy untuk mengajak Billy Syahputra basah-basahan di kolam renang.

Presenter acara Take It or Leave It itu pun sudah siap dengan baju renang bercorak warna pastel.

Tak ayal penampilannya begitu terbuka saat itu sampai memperlihatkan body goals- nya.

Tato bunga daisy pun terlihat jelas di pahanya.