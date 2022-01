Sebelum Basah-basahan, Maria Vania Paksa Billy Syahputra Buka Baju: Mau Ajak Mandi

BANGKAPOS.COM - Maria Vania dan Billy Syahputra kini kembali jadi sorotan.

Usai beberapa kali membuat video bersama Billy dan viral, lagi-lagi Maria Vania berkolaborasi dengan adik mendiang Olga Syahputra itu.

Dalam video yang berjudul BILLY TOLONG!! MARIA VANIA TENGGELAM GA BISA BERENANG, keduanya tampak menghabiskan waktu bersama dan mengumbar kemesraan berdua.

Maria Vania sengaja kerumah Bang Billy untuk mengajak Billy Syahputra basah-basahan di kolam renang.

Presenter acara Take It or Leave It itu pun sudah siap dengan baju renang bercorak warna pastel.

Tak ayal penampilannya begitu terbuka saat itu sampai memperlihatkan body goals- nya.

Tato bunga daisy pun terlihat jelas di pahanya.

Sementara Billy Syahputra terlihat menutupi badan dengan selembar baju.

"Oke hari ini Vania mau ajak Billy mandi," ujar Maria Vania melalui kanalnya di YouTube

Maria Vania paksa Billy Syahputra buka bajunya (Youtube/Maria Vania)

Maria Vania pun protes kepada Billy lantaran enggan melepas pakaiannya.