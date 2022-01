Jelang Imlek Tingkat Hunian Hotel di Pangkalpinang Masih Rendah

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Para pengusaha hotel dan restoran di Kota Pangkalpinang tentunya berharap banyak dari perayaan Tahun Baru Imlek sebagai momentum meraup cuan.

Pasalnya seperti yang diketahui setiap perayaan tahun baru masyarakat Tionghoa ini selalu diiringi dengan peningkatan okupansi hotel maupun kunjungan masyarakat ke restoran bersama keluarga besar.

Akan tetapi menjelang H-4 perayaan Imlek pada tahun 2022 ini belum berdampak cukup signifikan bagi hotel dan restoran di Pangkalpinang.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Pangkalpinang Sumiati mengaku, momentum perayaan Imlek belum sepenuhnya berdampak pada okupansi kamar hotel di ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

“Untuk tingkat hunian di tahun 2022 menjelang Imlek di beberapa hotel setaraf bintang dua dan satu hingga ke bawah memang belum signifikan,” kata dia kepada Bangkapos.com, Jumat (28/1/2022).

Sumiati berujar, meski hotel bintang dua ke bawah belum berdampak akan perayaan Imlek hal itu berbeda jika dibandingkan dengan hotel berbintang tiga ke atas. Di mana sejumlah hotel di Pangkalpinang mengalami kenaikan sekitar 20 persen dibanding tahun 2021 lalu.

Hal itu mengingat pada tahun lalu angka kasus masyarakat terpapar Covid-19 di Pangkalpinang cukup tinggi dan diperparah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Tingkat hunian di periode Imlek ini jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya memang ada pergerakan. Alhamdulillah peningkatan ada yang kita rasakan saat ini sekitar 20 persen,” terang Sumiati.

Meski begitu lanjut dia, tamu hotel yang hendak merayakan Imlek biasanya mulai hilir mudik menuju hotel pada H-2 sampai H-1 perayaan.

Maka dari itu dia berharap, pada momentum perayaan Imlek ini dapat memikat kembali para wisatawan luar daerah agar dunia pariwisata di Bangka Belitung kembali normal.

“Biasanya mendekati hari H tamu-tamu sudah mulai bergulir datang. Ada yang On the spot (Kujungan ke hotel-red) dan reservasi. Tetapi sekarang kebanyakan pergerakannya on the spot,” sebutnya. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)