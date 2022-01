Upaya Pengembangan Institusi, UBB Jalin Sinergi dengan UGM  

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil Rektor UGM sambangi Universitas Bangka Belitung untuk menjalin Kerja Sama dan Mengisi Kuliah Umum dengan tema Strategi dan Inovasi Pengembangan Perguruan Tinggi Menuju Daya Saing Global.

Wakil Rektor UGM yang hadir untuk menandatangani Nota Kesepahaman tersebut adalah Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, (Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan) dan Prof. Dr. Paripurna,(Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni).

Selain menjalin Kerja Sama dengan UBB, kedatangan mereka sekaligus untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bupati dan/atau Pejabat Pemerintah Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang.

Rektor UBB, Dr. Ibrahim, mengatakan, bagaimana pun UBB sebagai kampus baru butuh 'berguru' kepada kampus yang lebih dulu berdiri dan selalu menjadi kampus dnengan klaster terbaik di Indonesia, seperti UGM.

"Kami berharap Universitas Gadjah Mada bisa tunjuk ajar kepada kami dalam berbagai hal pengembangan institusi, kelembagaan dan lain-lain," ujar Ibrahim dalam rilis yang diterima bangkapos.com, Sabtu (29/1/2022).

"Beberapa kerja sama yang sudah terjalin beberapa waktu yang lalu adalah kerja sama melalui Program Shera antara Fakultas Teknik UBB dan Teknik UGM. Lalu saat ini kita sedang melakukan kerja sama NORHED (Norwegian Program for Capacity Development in Higher Education and Research for Development) melalui Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM dengan FISIP UBB yang kerja sama dengan beberapa kampus termasuk dari Norwegia," tambahnya.

Pada pidato sambutannya, Rektor Ibrahim juga menyampaikan bahwa dunia berubah dengan cepat, bahkan setiap tahun selalu muncul inovasi baru, muncul profesi baru, bahkan banyak ilmu baru yang akan menggantikan ilmu-ilmu yang lebih dulu hadir.

Jadi menurutnya, bukan hanya profesi yang akan hilang, bukan hanya pekerjaan yang akan hilang, tetapi juga banyak disiplin ilmu yang akan hilang dan ini digantikan oleh berbagai temuan-temuan baru.

"Tentu kita berharap bahwa ke depan kita akan semakin tertantang untuk melakukan perubahan-perubahan kecil. Kami berterima kasih dalam diskusi pendahuluan, Pak Prof. Djagal maupun Pak Prof.

Paripurna sudah mengingatkan kita bahwa jangan berkecil hati, meski kita masih muda, masih kecil. Karena biasanya muda dan kecil itu lebih lincah dari yang lebih berumur atau senior," katanya.