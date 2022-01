Berani Persunting Putri Ketiga Konglomerat Hary Tanoesodibjo, Inilah Sosok Jonathan Natakusuma

BANGKAPOS.COM-Kabar gembira datang dari keluarga besar konglomerat Indonesia Hary Tanoesoedibjo.

Putri ketiganya yaitu Jessica Tanoesoedibjo, baru saja dilamar sang kekasih.

Kekasih Jessica adalah sosok pria bernama Jonathan Natakusuma.

Dilansir dari tribunsolo.com, adik kandung Angela Tanoe dan Valencia Tanoe ini diajak menikah pada Minggu kemarin (30/1/2022) di sebuah hotel mewah di Jakarta.

Jessica membagikan rasa syukurnya atas ajakan nikah yang ia terima.

Ia juga berterima kasih atas dukungan dari orangtuanya.

Berikut postingan Jessica dalam postingan Instagram, Senin (31/1/2022).

"There: two lovebirds

As he knelt on one knee,

And asked those four words