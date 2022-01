Inilah Gaya Tante Ernie Berbaju Biru, Pesonanya Bikin Cowok Enggak Tahan Komentar Halu

BANGKAPOS.COM - Pesona Tante Pemersatu Bangsa, Ernie Judojono memang tak henti-hentinya menyita perhatian publik, khususnya para pria.

Meski sudah menyandang status nenek, wanita 45 tahun ini kian jadi idola warganet.

Influencer dengan followers 2,3 juta ini memang gemar membagikan potret yang membuat penggemarnya berceletuk ria.

Mulai dari gombalan, hingga berandai-andai menjadi anak angkat Tante Ernie.

Tante Ernie pun terlihat gemar memajang fotonya berbaju biru yang tak sedikit membuat warganet halu.

Tangkapan layar Tante Ernie saat main di pantai (Instagram/himynameisernie)

Dibalut mini dress ketat berwarna biru tanpa lengan, Tante Ernie tampak mempesona.

Ia nampak berjalan di tepi pantai tanpa alas kaki.

Deburan ombak terlihat membasahi kakinya.

"Selalu happy dan gak pernah puas kalau main di pantai.. Sedih deh sudah harus berpisah lagi sama kamuuuu…

BALIKU But well, I’ll be back soon," tulis ibu tiga anak itu.

Baca juga: Inilah Batas Usia Terendah Honorer yang Bisa Diangkat Menjadi PNS Pada Seleksi CPNS 2022 - 2023

Baca juga: Sudah Tak Muda, Tante Ernie Tetap Memesona, Pantesan Dicari-cari Follower

Baca juga: Ini yang Dipikirkan Pria Saat Dilayani Kebutuhan Biologis Oleh Wanita, Nggak Perlu Obat Kuat