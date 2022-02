Inkai Prestasi Bangka Barat Rebut 32 Medali Emas di Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Inkai Prestasi (Inpres) Kabupaten Bangka Barat berhasil meraih 32 medali emas, 11 perak dan 1 medali perunggu pada Kejuaraan Rahmat Cup 2 Generasi Milenal yang diselenggarakan panitia pelaksana Perguruan Gokasi Bangka Belitung 29 hingga 30 Januari 2022 di Pangkalpinang.

Sebanyak 47 atlet dari Inpres Babar mengikuti kejuaraan tersebut dan memperoleh 31 emas, 11 perak kelas festival dan 1 emas 1 perunggu kelas open turnamen.

"Tim Inpres Babar tahun ini membawa atlit atlit baru, agar menambah jam terbang mereka di event berikutnya," jelas Ketua INKAI Bangka Barat, Setiawan, Selasa (1/2/2022) dalam rilis yang diterima Bangkapos.com.

Inpres Bangka Barat terbentuk oleh Kolaborasi para pelatih dari perguruan INKAI asuhabln Setiawan dan 4 offisial pelatih.

Setiawan menambahkan Inpres Bangka Barat terbentuk dari tahun 2018 hingga saat ini, dan banyak prestasi yang telah diraih dari kejuaaraan tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke tingkat nasional.

"Not to be arrogant adalah motto kami," ucap Martinus, pelatih eskul karate di sekolah Santa Maria Mentok.

Atlet Inpres Bangka Barat berasal dari sekolah-sekolah yang mengikuti eskul karate seperti SMP 2, SMP 6 Tanjung Punai, SMP Santa Maria, SD 4, SD Muhammmadiyah, SD 14 Tanjung Punai, SD 20 Sukal, MTs, SMKN Mentok.

(Bangkapos.com/Rilis/Riki Pratama)