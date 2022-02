Bendahara Dinkes Bangka Belitung Ditahan Kasus Korupsi, Akademisi Soroti Soal Ada Pelaku Lain

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Iwan Virgiawan (47) ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (31/1/2022) sore.

Iwan ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung setelah diduga melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) penyimpangan Dana APBD Tahun 2021 yang merugikan keuangan negara (KN) sebesar Rp1,2 miliar.

Penahanan terhadap Iwan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 24/L.9.5/Fd.1/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022.

Dosen Hukum Univeristas Bangka Belitung (UBB), Ndaru Satrio ikut menyoroti kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov tersebut.

"Penyidik harus melihat dan memahami apakah IV (Iwan Virgiawan-red) bekerja sendiri dan untuk kepentingannya sendiri atau terdapat subjek hukum lain dalam tindak pidana yang diduga dilakukan IV," ungkap Ndaru, Selasa (2/2/2022).

Dia mengingatkan penyidik harus jeli, sebab justru dikhawatirkan IV hanya dijadikan sebagai alat oleh pelaku yang sebenarnya.

"Untuk membongkar kasus ini sebenarnya tidak terlalu sulit jika penyidik mampu melihat keterkaitan tanggung jawab atau wewenang yang dimiliki oleh IV dengan aliran uang yang sudah diberikan oleh IV.

Jika tidak seuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada patut dicurigai tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang terkait dengan aliran uang atau dana tersebut sebagai orang yang diduga turut serta dalam tindak pidana ini," katanya.

Dia menambahkan ada hal yang harus diperhatikan dalam penyelidikan tipikor semisal pastinya yang pertama harus melihat unsur pidana pada pasal yang dijatuhkan.

"Dalam hal ini Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.