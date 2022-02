Internet of Everything (IoE): Akankah Menggantikan Guru?

INTERNET of Everything (IoE) sangat populer di mesin pencarian Google akhir-akhir ini. Itu menandakan bahwa keingintahuan masyarakat terkait benda abstrak itu sangat tinggi. IoE sendiri merupakan pengembangan dari Internet of Thing (IoT) yang merupakan keterhubungan semua benda-benda ini melalui jaringan internet. Hal ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan teknologi informasi yang makin canggih. Teknologi yang dapat menghubungkan orang dengan orang, benda satu dengan benda lain, data satu dengan data yang lain, serta interelasi serupa antar semua benda yang nyata dan abstrak.

Berbagai contoh IoT dalam kehidupan sehari-hari sering kali tidak kita sadari meskipun sebetulnya sudah kita gunakan. Salah satu yang sangat sering ditemukan adalah keterhubungan manusia melalui smartphone, smart-lock dalam rumah, jual beli secara tidak bertatap muka dan sejenisnya.

Cara kerja IoE yang bermula dari IoT ini sendiri disinyalir akan menghentikan proses berpikir manusia. Semua serba dimudah dengan adanya internet. Manusia dikatakan tidak akan menggunakan kemampuan berpikirnya secara maksimal dikarenakan semua telah tersedia secara instan. Mesin pencarian Google telah menyediakan berbagai informasi yang diperlukan.

Usaha brankas data telah tergantikan dalam bentuk database, serta hal serupa lainnya. Jika pun hal demikian tidak 100 persen kebenarannya, terdapat beberapa pertanyaan menarik jika dikaitkan dengan peran guru dalam memfasilitasi ruang berpikir bagi siswa dalam dunia pendidikan. Apakah peran guru akan tergantikan?

Berbicara perihal pendidikan, kaitannya dengan IoT dan IoE tentu sudah sangat familier didengar. Beragam tulisan terkait digitalisasi pendidikan sudah marak didengungkan akhir-akhir ini. Namun sebetulnya tentu ini merupakan hal yang jauh lebih kompleks dibandingkan perihal digitalisasi pendidikan.

Ada beberapa hal krusial yang harus menjadi pembahasan lebih fokus. Namun, dalam tulisan ini, penulis hanya ingin mengupas sedikit pernyataan dan pertanyaan bahwa IoE akan menghilangkan peran guru di masa yang akan datang (?).

Jamak ditemukan pernyataan bahwa guru akan digantikan oleh peran teknologi di masa yang akan datang, hal ini sedikit mengusik telinga saya. Bahwasanya penyampaian informasi bisa tergantikan oleh teknologi, itu sangat dibenarkan. Oleh karena itu, proses pembelajaran di era sekarang ini sudah seharusnya tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, namun bagaimana mengelola informasi yang didapat.

Ini sudah membantah pernyataan bahwa IoE dapat menghentikan proses berpikir manusia. Sebab jika hanya sebatas mendapatkan informasi, maka bisa jadi proses berpikir memang tidak akan dimanfaatkan secara maksimal, namun jika digunakan untuk mengelola informasi, maka sebaliknya bahwa proses berpikir akan lebih dikedepankan di era sekarang ini.

Banyak yang membuktikan bahwa saat ini kita gagap dalam menyikapi perkembangan teknologi yang begitu pesat, ini membuktikan bahwa proses berpikir masih sangat dibutuhkan jika orientasi kita adalah untuk hidup sejajar dengan perkembangan zaman. Namun, jika hanya berorientasi pada proses memudahkan pembelajaran, kita akan menjadi budak teknologi pada akhirnya nanti.

Begitu juga dengan guru, penulis ingin menegaskan bahwa peran guru tidak akan pernah digantikan teknologi dan jaringan interelasi menggunakan internet jika fokus pendidikan masih memegang muruah utamanya yaitu mengubah perilaku, tidak hanya meningkatkan pengetahuan saja. Dengan menguasai sistem informasi teknologi, proses meningkatkan pengetahuan akan sangat tertolong, namun bagaimana dengan domain pendidikan yang lain?