Menulis, Antara Meningkatkan Kreativitas dan Produktivitas hingga Pengembangan Keprofesian Guru

KEGIATAN menulis sesungguhnya telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak dahulu kala. Dimulai dari menulis di atas batu, kulit binatang, hingga penemuan kertas oleh Ts'ai Lun di Tiongkok pada tahun 105 Masehi. Berbagai sejarah besar diwariskan ke generasi selanjutnya juga melalui tulisan.

Tidak terkecuali di Indonesia, ada banyak tokoh penggerak kebangkitan nasional yang berjuang merebut kemerdekaan melalui tulisan-tulisan mereka. Bung Karno salah satunya, tokoh yang dikenal sebagai sosok proklamator yang gemar menulis dan memakai tulisan-tulisannya untuk membangkitkan semangat revolusi rakyat Indonesia pada awal kemerdekaan.

Sejarah menulis yang kian panjang seharusnya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang memiliki budaya menulis dan menghasilkan generasi berkompetensi tinggi. Sebab, menulis memiliki kaitan yang erat terhadap kompetensi.

Berbicara mengenai kompetensi, saat ini Indonesia masih berada di urutan bawah perihal kompetensi. Setidaknya menurut laporan The Programme for International Student Assessment (PISA) dari The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), di mana kompetensi siswa-siswi Indonesia disebutkan masih berada di peringkat ke-75 dari 79 negara.

Hasil ini mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan mengganti ujian nasional berbasis komputer (UNBK) menjadi asesmen nasional yang dibuat mengikuti standar internasional, yaitu PISA dengan harapan dapat menjadi sarana untuk mendongkrak nilai rata-rata PISA negara kita agar mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Target Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dapat didukung salah satunya dengan menumbuhkan kembali budaya menulis di Indonesia.

Menurut berbagai studi, menulis setidaknya memiliki tiga manfaat utama, yaitu meningkatkan kecerdasan, kreativitas, dan daya ingat. Seorang psikolog dari Indiana University, Karin James, mengemukakan bahwa menulis dapat meningkatkan daya ingat. Alasannya, menulis memerlukan pola pikir, pengamatan, dan introspeksi.

Menulis juga dapat meningkatkan kecerdasan, karena melatih cara berpikir kritis, sistematis, dan terstruktur. Selain itu menulis juga mendukung tumbuhnya kreativitas, karena melatih daya imajinasi dan mengasah kemampuan menyelesaikan masalah.

Bagaimana menulis bisa meningkatkan kreativitas dan produktivitas? Tom Kenny, seorang lighting designer ternama yang berasal dari Florida, Amerika Serikat menceritakan, dirinya bekerja menghasilkan desain yang lebih baik, justru ketika menulis. Ketika menulis, ia akan fokus, pikiran menjadi jernih, dan membuatnya memiliki lebih banyak ide brilian, serta lebih kreatif.

Menurut Kenny, seperti yang dikutip dari ruangmenulis.id, ada tujuh alasan mengapa menulis bisa meningkatkan kreativitas.

Pertama, menulis mempercepat pembelajaran. Baginya, menulis meningkatkan cara berpikir dan memaksa dirinya untuk berpikir lebih serius tentang apa yang diajarkan. Berpikir serius dalam proses menulis membuatnya menghasilkan lebih banyak ide kreatif.