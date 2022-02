Tiga Gadis Belia Dicabuli, Kini Kasusnya Dilimpahkan ke Kejari Bangka Selatan  

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Penangan perkara pencabulan terhadap tiga gadis belia di Kecamatan Airgegas oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan (Basel), terus bergulir.

Bahkan saat ini, Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan telah melimpahkan berkas perkara ini kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Selatan untuk penanganan tahap satu.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan, AKP Candra Satria Adi Pradana menyatakan Kepolisian Resor Bangka Selatan terus berkomitmen untuk mempercepat setiap proses penanganan perkara pencabulan terhadap tiga orang bocah peremuan yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Saat ini perkara tersebut sudah masuk ke tahap satu yaitu pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Selatan," ujar AKP Candra pada Rabu (2/2/2022).

Candra Satria menambahkan saat ini pihaknya juga masih menunggu hasil pemeriksaan barang bukti dari saksi ahli khususnya dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

"Hingga kini korban yang diketahui dalam peristiwa ini hanya tiga orang anak, sedangkan pelaku ZR (27) masih ditahan di Rutan Mapolres Bangka Selatan sekaligus menunggu setiap proses lebih lanjut," ujarnya.

Atas perbuatannya, ZR sementara ini disangkakan melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

Sebelumnya diberitakan bahwa Polsek Airgegas melimpahkan terduga pelaku ZR (27), seorang guru silat di Kecamatan Airgegas melakukan tindakan pencabulan anak di bawah umur ke Polres Bangka Selatan pada Jumat (15/1/2022).

Setelah dilimpahkan dan diperiksa lebih mendalam oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bangka Selatan ditemukan fakta baru.

Setelah diperiksa secara mendalam, ZR diketahui telah melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur sebanyak tiga orang korban. Ketiga korban ini yaitu A (11), C (13) dan E (11). (Bangkapos.com/Jhoni Kurniawan