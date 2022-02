Ulang Tahun ke-46, Penampilan Tante Ernie Dipuji Layaknya Gadis Muda Sosok Ini Meski Berstatus Nenek

BANGKAPOS.COM - Tante Ernie ulang tahun ke-46 tahun, penampilannya dipuji layaknya gadis muda sosok ini meski berstatus nenek.

Tante Ernie banjir ucapan selamat ulang tahun, Rabu (2/2/2022) yang diunggahnya melalui Instagram Story.

Wanita yang dijuluki Pemersatu Bangsa ini kembali membagikan ulang potret dirinya saat berstatus jadi nenek.

Sebelumnya Tante Ernie memandang bayi laki-laki yang sedang tertidur pulas di pelukan dalam sebuah potret

"Fix aku sudah jadi grandma, cucu pertamaku yg ganteng bgt, baby A," tulis Tante Ernie di InstaStory pada 23 Desember 2021.

Rupanya potret itu juga diposting oleh Jesica Fitriana, seorang model sekaligus Puteri Indonesia 2019.

Diketahui Jessica Fitriana sudah menikah dan melahirkan bayi laki-laki pada Desember 2021.

"HAPPY BIRTHDAY OMA INCES (EMOTIKON LOVE)

Wish u all the besttt! @@himynameisernie," bunyi postingan Jessica Fitriana

Tante Ernie dapat ucapan selamat ulang tahun dari Puteri Indonesia 2019 Jesica Fitriana (Instagram Story @himynameisernie)

Tante Ernie turut membalas ucapan dari Jessica Fitriana