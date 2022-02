Aidil Tak Mau Vaksin Jika Belum Berfoto dengan Badut

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kapolres Bangka AKBP Indra Kurniawan memantau langsung jalannya kegiatan Vaksin Covid-19 di TK Bhayangkari Sungailiat dan TK Bhayangkari Belinyu, Kamis (3/2/2022).

Ikut mendampingi Kapolres, Ketua Bhayangkari Bangka Ny Desy Indra Kurniawan.

Kegiatan vaksinasi di dua TK Bhayangkari itu, baik di Belinyu maupun di Sungalliat berjalan meriah diwarnai kehadiran badut dan karakter pahlawan.

Anak anak pun tampak bergembira pada suasana yang dibuat di TK mereka. Antara lain, Aidil, anak TK Bhayangkari ini, sempat mengancam tidak mau vaksin kalau belum berfoto dengan badut.

Puluhan anak TK di TK Bhayangkari Sungailiat dan TK Bhayangkari Belinyu yang telah berusia di atas 6 tahun divaksin.

Sejumlah warga sekitar pun terlihat ambil bagian untuk divaksin baik dosis 1 maupun dosis 2 untuk dewasa

Kapolres Bangka AKBP Indra Kurniawan mengatakan saat ini sudah mencapai 82 persen tingkat vaksin anak.

Secara keseluruhan vaksin dosis 1 di Kabupaten Bangka mencapai 77,72 persen dan dosis 2 mencapai 62 persen berdasarkan data dari Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun secara pendataan manual by name dan by address.

Berdasarkan pendataan by name by address di Kabupaten Bangka vaksin dosis 1 telah mencapai 87 persen dan dosis 2 telah mencapai 67 persen. Hal ini terjadi karena banyak warga transit di Bangka, warga melintas ataupun berdomisili di kabupaten lain.(Bangkapos.com/Deddy Marjaya)