Narsis Usai Olahraga, Ini Potret Anindita Hidayat Bersimbah Keringat Pakai Sportwear Serba Biru

BANGKAPOS.COM - Body goals Anindita Hidayat lagi-lagi membuat netizen takjub.

Beberapa waktu lalu wanita kelahiran Bandung ini mengunggah pose narsis usai lelah dari rutinitasnya berolahraga.

Tubuhnya yang begitu body goals pun kembali ia pamerkan.

Anindita Hidayat adalah seorang influencer olahraga yang namanya tak asing di telinga masyarakat.

Pemilik 719 ribu followers di Instagram itu memang sering berbagi konten berolahraga.

“Winning is the only option.,” tulis Anindita Hidayat menyertai unggahan fotonya usai olahraga

Saat itu, selebgram berusia 25 tahun itu tampil seksi sport wear ketat berwaarna biru yang ia kenakan.

Rambut panjanganya dicepol ke belakang.

Berlatar belakang di sebuah ruangan olahraga, Anindita Hidayat bergaya tegak ke kamera.

Senyum tipis disinggungkan bibirnya ke kamera.