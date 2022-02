BANGKAPOS.COM – Telkomsel gelar acara Meet the Cast bersama para pemain film Merindu Cahaya de Amstel (4/2). Kegiatan ini special digelar untuk para jurnalis dan pelanggan Telkomsel di wilayah Sumatera.

Dalam acara ini Rachel Amanda dan Rita Nurmaliza selaku pemain film tersebut hadir dan menyapa para pelanggan secara virtual.

“Merindu Cahaya de Amstel” merupakan film orisinal MAXstream yang diadaptasi dari novel romansa populer karya Arumi E dan terinspirasi dari kisah nyata seorang mualaf. Hingga saat ini film tersebut masih menghiasi layar bioskop di Indonesia.

General Manager DLS and Direct Sales Area Sumatera Telkomsel Aka Kandias Al Amin mengatakan “Melalui kegiatan Meet the Cast ini, Telkomsel ingin menghadirkan pengalaman seru kepada jurnalis dan pelanggan untuk dapat berbincang langsung bersama para pemain film Merindu Cahaya de Amstel. Hadirnya film tersebut merupakan suatu pencapaian special bagi Telkomsel, karena menjadikan MAXstream sebagai Over the Top video platform pertama yang menayangkan film orisinal di layar lebar. Tentunya, hal ini juga merupakan semangat Telkomsel dalam melayani pelanggan melalui berbagai produk dan layanan hiburan digital terdepan.”

Pada acara ini, Hadir secara ekslusive beberapa pemain film Merindu Cahaya de Amstel seperti Rachel Amanda dan Rita Nurmaliza yang bercerita mengenai proses pembuatan film dan kisah menarik didalamnya. Dalam kegiatan yang dihadirkan secara virtual ini, para media dan pelanggan yang hadir juga berkesempatan berbincang serta bertanya langsung dengan para pemain film tersebut.

Film “Merindu Cahaya de Amstel” yang semula merupakan sebuah karya novel mampu dihadirkan ke dalam bentuk karya audio visual berkat kolaborasi yang terjalin antara MAXstream dengan rumah produksi Unlimited Production. Disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu, film bergenre drama romansa ini berkisah tentang cinta segitiga yang dialami oleh Khadijah Venhoveen (Amanda Rawles), seorang mualaf yang tinggal di Amsterdam dengan Mala (Rachel Amanda) dan Nicolaas Van Dijk (Bryan Domani). Tak hanya mengisahkan sisi romansa Khadijah, film ini juga mengisahkan cerita perjuangan Khadijah sebelum menemukan Islam. Turut dibintangi oleh Maudy Koesnaedi, Ridwan Remin, Oki Setiana Dewi, dan Rita Nurmaliza, film “Merindu Cahaya de Amstel” ini merupakan kisah nyata yang dikemas secara menarik dan inspiratif untuk ditonton.

“Kami berharap hadirnya film “Merindu Cahaya de Amstel” ini dapat memberikan tontonan yang inspiratif dan menghibur bagi masyarakat Indonesia. Kedepannya, Telkomsel akan terus menghadirkan beragam konten orisinal yang bervariatif serta menghibur dengan mengoptimalkan kolaborasi antara MAXstream dan sineas lokal. Hal ini sejalan dengan komitmen Telkomsel untuk mendukung kemajuan industri hiburan di Tanah Air yang tidak hanya menghibur tetapi juga berkualitas.” ungkap Aka Kandias. (*)