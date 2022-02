Pesan Warek I IAIN SAS Babel: Tunjukkan Akhlakul Karimah Sebagai Mahasiswa

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Bekal diberikan sebelum Praktik Profesi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Babel) dilaksanakan. Kegiatan pembekalan praktik profesi dilaksanakan di Aula Gedung Terpadu, Jumat (4/2/2022).

Tujuan dilaksanakannya pembekalan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait tugas dan kewajibannya ketika berada di instansi masing-masing.

Ketua Panitia Praktik Profesi Yandi Hafizallah, MA mengatakan, dalam praktik profesi ini peran dosen pembimbing lapangan (DPL) sangat penting. "DPL tugasnya sangat penting dalam mengawasi dan memberi penilaian mulai dari sebelum dan selama praktik profesi dilaksanakan.

Peserta berjumlah 145 mahasiswa yang di ikuti Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Prodi Psikologi Islam (PI) Dan Prodi Jurnalistik Islam (JI).

"Tujuan kegiatan ini agar mahasiswa betul-betul siap dan punya program kegiatan yang jelas saat berada di lokasi praktik profesi selama satu bulan, mulai tanggal 8 Februari s/d 8 Maret 2022, setelah Praktik Profesi mahasiswa juga wajib membuat laporan," ujar Yandi.

Nasrun, MA, Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam mengucapkan selamat kepada seluruh peserta pembekalan praktik profesi karena telah sampai pada tahap pembekalan Praktik profesi.

"Selamat Kepada mahasiswa karena telah sampai kepada tahap Pembekalan Profesi. Tunjukkan dan berbuatlah yang terbaik, do your best, walaupun kita masih dalam tahap belajar. Tunjukkan pada semua bahwa kampus IAIN SAS Bangka Belitung ini, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam ini dapat bersaing dengan dunia luar. Ambil pengalaman ini dan jangan disia-siakan, karena pengalaman itu mahal," katanya.

Rektor IAIN SAS Bangka Belitung yang diwakili Wakil Rektor (Warek) I, Dr Rusydi Sulaiman, MAg dalam sambutannya mengatakan hal senada. "Saya berharap kepada anak-anakku semua nanti akan turun ke berbagai instansi pemerintah dan non instansi pemerintah, agar dapat menunjukan akhlakul karimah sesuai dengan mahasiswa IAIN SAS Bangka Belitung. Sudah seharusnya dalam berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain baik di kantor masing-masing atau di instansi lain, tetap menjaga nama baik almamater dan kedua orang tua. Itu yang akan menunjukkan nama baik kita ditengah masyarakat," katanya.

Sementara itu pemaparan materi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung Drs H Tumiran Genefo, MH, dilanjutkan koordinasi peserta dengan dosen pembimbing lapangan (DPL) masing-masing, termasuk persiapan observasi lapangan dan penyusunan rencana Program Kegiatan Praktik Profesi. (*)