BANGKAPOS.COM - Video Tante Ernie Ingin cakar orang kepo, ekspresinya disebut meresahkan.

Selebgram Tante Ernie menyindir orang kepo atau suka mengurusi hidup orang melalui unggahan terbarunya.

Wanita yang dijuluki Pemersatu Bangsa ini mengaku heran pada orang yang memiliki sifat tersebut.

Dalam videonya, Tante Ernie berpenampilan seperti kucing dengan filter cat mask di Instagram.

Diiringi musik Doja Cat- Get Into It, Tante Ernie dengan rambut panjang tergerai menatap sinis.

Namun beberapa detik kemudian ekspresinya berubah.

Wanita 46 tahun itu menunjukkan jemarinya seolah siap mencakar sembari melempar senyum.

"Kenapa sih banyak banget orang yang suka kepo ngurusin hidup orang lain??," tulis Tante Ernie Senin (31/1/2022)

Tante Ernie merasa ingin menindak orang yang punya sifat kepo dengan cara mencakarnya

"Grrrrr pengen gue cakar deh," sambung Tante Ernie