Limbah Medis Covid-19 Ancam Kesehatan Manusia dan Lingkungan, Negara Berkembang Rentan, Indonesia?

BANGKAPOS.COM---Pandemi Covid-19 yang melanda dunia tentunya sangat memengaruhi berbagai sektor di dunia.

Dunia melalui organisasi kesehatan Dunia (WHO) termasuk Indonesia sangat getol menyerukan untuk melakukan penyuntikan vaksin Covid-19.

Belakangan penyebaran virus yang banyak memakan korban jiwa ini pelan-pelan mulai melandai.

Namun rupanya kedati masalah Covid-19 sudah mulai teratasi, ada masalah besar lainnya yang menunggu.

Yakni kelebihan limbah medis dunia karena Pandemi Covid-19.

Diketahui dari laporan baru WHO, penyuntikan lebih dari 8 miliar dosis vaksin Covid-19 secara global telah menghasilkan 143 ton sampah berupa jarum suntik, jarum suntik, dan wadah.

Sejumlah warga disuntik vaksin jenis Sinovac saat terjaring vaksinasi keliling di kafe yang dilakukan oleh Satgas Percepatan Vaksinasi Covid-19 Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (9/10/2021) malam. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto) (bangkapos.com)

The New York Times pada 4 Februari, mengutip laporan WHO, mengatakan bahwa ribuan ton limbah, termasuk jarum bekas, alat tes, dan botol vaksin kosong.

Hal itu telah menekan sistem pengolahan limbah, mengancam kesehatan manusia dan lingkungan.

Diperkirakan sekitar 87.000 ton alat pelindung diri, perlengkapan untuk tes Covid-19 dan vaksinasi didistribusikan ke negara-negara antara Maret 2020 dan November 2021.

Melalui inisiatif darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

