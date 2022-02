Maria Vania Gelayutan di Besi Badannya Lentur Bikin Warganet Melotot: Indah Sekali Friend

BANGKAPOS.COM - Maria Vania lagi-lagi pamer aksi beraninya yang bikin lelaki gagal fokus.

Berpakaian minim, mojang Bandung itu mengunggah video baru saat berolahraga.

Ia mengenakan sport bra biru dengan bawahan hot pants ketat.

Tubuh Vania terlihat begitu lentur dimulai dari bergelantung di tuas besi, lalu melakukan squat.

Ia awalnya bergelayutan dengan kaki menekuk kemudian turun.

Mengawali dengan posisi tegak, presenter Take It or Leave It itu berdiri dengan kaki dibuka selebar pinggul.

Ia lalu menurunkan punggungnya ke belakang.

Lengannya seraya mengikuti gerakan kakinya yang menekuk semakin membuat aura menggoda Vania terpancar

Untuk diketahui squat merupakan latihan sederhana yang efektif untuk memperkuat otot tubuh dan membakar kalori.

Caranya yang cukup mudah membuat olahraga ini menjadi salah satu jenis latihan yang banyak diminati untuk membentuk tubuh ideal.