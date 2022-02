Belum Capai 60 Persen, Satgassus Babel Kejar Capaian Vaksinasi ke Dua 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Satuan Tugas Khusus Percepatan Vaksinasi Covid-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan terus menggenjot capaian Vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum dan usia rentan serta masyarakat berusia lanjut (Lansia).

Dilansir melalui Laporan Perkembangan Vaksinasi Covid-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Biro Ops Polda Kepulauan Bangka Belitung pada Senin, 7 Februari 2022, angka vaksinasi masyarakat umum dan usia rentan tahap pertama mencapai 74,86 persen sedangkan vaksinasi bagi lansia pada tahap pertama mencapai 71,88 persen.

Namun demikian, capaian vaksinasi tahap ke dua untuk masyarakat umum, usia rentan dan lansia belum mencapai angka 60 persen.

Staf Pengendali dan Pelaporan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Percepatan Vaksinasi Covid-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Operasi Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Pontjo Soediantoko menyatakan hingga kini vaksinasi Covid-19 kelompok masyarakat umum dan usia rentan di tahap kedua baru mencapai 59,88 persen, sedangkan vaksinasi lansia tahap ke dua baru mencapai 58,57 persen.

Kombes Pol Pontjo Soediantoko menyatakan guna meningkatkan capaian vaksinasi pada kelompok masyarakat umum dan rentan serta usia lanjut, pihaknya terus berkoordinasi dan berkolaborasi serta melakukan asistensi terhadap capaian vaksinasi di setiap kabupaten/kota.

"Bersama-sama dengan setiap kabupaten/kota, kami melakukan asistensi sehingga kelompok sasaran vaksinasi yang masih kecil khususnya di kelompok lansia dan masyarakat umum dan rentan dapat terus dikejar," ujar Kombes Pol Pontjo Soediantoko kepada bangkapos.com pada Selasa (8/2/2022).

Ta hanya itu, pihaknya lanjut Pontjo mengingatkan kepada petugas vaksinator untuk melakukan pendataan by name by address sehingga upaya jemput bola dapat dilakukan.

Selain pendataan by name by address, Pontjo menyebutkan mobilisasi atau pemfasilitasan kepada masyarakat menuju gerai vaksinasi menjadi upaya sehingga vaksinasi Covid-19 terus dapat ditingkatkan.

"Pendekatan kepada toko masyarakat, toko agama dan toko adat juga diperlukan untuk mengedukasi masyarakat agar segera divaksin sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19," imbuhnya.

Langkah koordinasi bersama instansi terkait seperti dinas pendidikan kabupaten/kota atau pihak sekolah juga tak luput dari upaya bersama untuk meningkatkan capaian vaksinasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)