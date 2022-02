Masih Pagi Maria Vania Sudah Keringetan, Pakai Baju Minim Pamer Perut Ramping di Depan Kaca

BANGKAPOS.COM - Model sekaligus presenter Maria Vania tak pelak jadi sorotan netizen lantaran kerap tampil seksi di Instagram.

Berbekal tubuh proposional yang singset, Vania kini jadi role model bagi banyak wanita.

Tubuhnya yang ramping tapi tetap sekal tak didapat begitu saja.

Ia dikenal rajin berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat.

Presenter Take It or Leave It itu sampai-sampai rela tak makan nasi selama 8 tahun sudah lamanya.

Vania pun terlihat acap kali memamerkan tubuhnya yang membuat banyak mata iri total.

Ditambah baju-baju yang ia pakai sengaja dipilih untuk menampakkan lekuk tubuhnya dengan jelas.

Belum lagi pose-pose menggodanya membuat banyak pria ikut menambahkan komentar.

Selebriti asal Bandung itu beberapa waktu lalu membagikan sebuah foto seksi di akun Instagram miliknya @maria_vania.

Dalam foto itu, Vania tampak mengenakan baju ketat dan celana pendek berwarna hitam serta menampilkan ciri khasnya dengan piercing di sekitar pusarnya.