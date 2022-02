Oknum Guru Silat Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur di Bangka Selatan Dikenakan Pasal Berlapis

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Penyidik Satreskrim Polres Bangka Selatan akan menerapkan pasal berlapis kepada pelaku MZR (27) guru silat di Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan bangka Belitung, yang tega mencabuli tiga bocah perempuan berusia belasan tahun yang merupakan muridnya.

Perkara tersebut terus dikembangkan oleh Satreskrim Polres Bangka Selatan dan akan menemui saksi ahli dari bidang teknologi dikarenakan tersangka membuat video serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum guna menerapkan pasal tersebut.

Kasatreskrim Polres Bangka Selatan AKP Chandra Satria Adi Pradana mengatakan dari hasil pemeriksaan dan pengembangan kasus pencabulan tiga anak perempuan di Kecamatan Airgegas, akan menerapkan pasal berlapis kepada pelaku.

"Kami menemui saksi ahli dari bidang teknologi, kita menemukan pasal baru yang disangkakan dikarenakan tersangka membuat video. Jadi nanti kami kembangkan dan kami koordinasikan dengan jaksa untuk bisa kita naikkan," ungkap Chandra Satria, saat dikonfirmasi, Rabu (9/2/2022).

Baca juga: Pengantin Wanita Syok, Alami Malam Pertama Mengerikan, Dipaksa Suami Hubungan Intim dengan Pria Lain

Baca juga: Masih Ingat Artis Sinetron Lawas Ini, Terjun ke Dunia Bisnis Travel hingga Kini Punya 4 Kapal Mewah

Menurut Chandra, tersangka akan dikenakan pasal berlapis. Pasal itu masih akan dikoordinasikan ke jaksa penuntut umum (JPU), dan Pasal 82 ayat (1) UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

Diberitakan sebelumnya, Polsek Airgegas telah melimpahkan terduga pelaku MZR (27) guru silat di Kecamatan Airgegas, yang melakukan tindakan pencabulan anak di bawah umur, ke Polres Bangka Selatan, Jumat (15/1/2022).

Setelah dilimpahkan dan diperiksa lebih mendalam oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bangka Selatan, menemukan fakta baru.

MZR merupakan pelatih atau guru silat tersebut telah melakukan pencabulan, kepada anak di bawah umur sebanyak tiga orang korban. Sebelumnya dari laporan hanya satu orang korban saja.

"Setelah dikembangkan lebih dalam ternyata korbannya ada tiga orang, Yakni AB (11), CD (13), dan EF (11). Kami akan terus kembangkan kasus ini, barang kali ada saksi lainnya atau ada korban lainnya," kata Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan, di Ruangan Kerjanya, Jumat (14/1/2022).

Baca juga: Emak-emak di Bangka Selatan Minta Oknum Guru Silat yang Mencabuli 3 Bocah SD Dihukum Mati

Baca juga: Maling Motor Warga Toboali, Pelaku Dibekuk Ditempat Persembunyiannya di Parittiga Bangka Barat

Kata Jokis sapaan akrab Joko Isnawan, dari keterangan ketiganya korban. Mereka bukan hanya mendapatkan cimuan dan remasan organ vital saja. Melainkan mendapat perbuatan mengarah ke zinah.