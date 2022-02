Pasar Murah Kejari Bangka Diserbu Warga

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka bersama Ikatan Adhyaksa Darmawati ini Daerah Bangka menggelar Pasar Murah untuk membantu masyarakat mendapatkan Sembako harga murah dan terjangkau. Pasar Murah dilaksanakan di Halaman Kantor Kejari Bangka, Rabu (9/2/2022).

Pantauan di lapangan komoditas Sembako yang dijual, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, aneka bumbu dapur, susu, daging beku, aneka produk UMKM dan lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka, Farid Gunawan, Rabu (9/2/2022) mengatakan, kegiatan ini dilakukan secara spontan saja, karena tidak diagendakan sebelumnya.

“Operasi pasar murah ini kita lakukan secara spontanitas saja, melihat kondisi dan situasi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa terjadi kelangkaan minyak goreng. Kalau ada pun harganya tinggi. Baik beras dan gula pasir juga mengalami kenaikan harga,” kata Farid.

Dilanjutkannya, melalui operasi pasar murah ini diharapkan dapat menjangkau dan membantu sebagian kecil yang masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka.

"Semoga dapat sedikit membantu kesulitan masyarakat, khususnya yang terdampak pandemi Covid-19 saat ini," ujarnya.

Sementara itu Andi, Pegawai Bulog Sub Divre Bangka mengatakan dalam pasar murah ini menyediakan gila pasir dengan harga Rp12.000 per kg, daging beku kerbau Rp80.000 per kg, dan beras premium harga Rp11.000 per kg dalam.kenasan 5 kg, beras medium Rp9.000 per kg.

"Alhamdulillah untuk gula pasir kita bawa 500 kg habis terjual, juga daging beku 20 kg habis juga. Masyarakat sangat berminat membeli gula pasir," kata Andi.

Sedangkan Syafei, Pegawai CV Menara Nusantara Pratama, distributor minyak goreng mengatakan jumlah stok minyak goreng yang sudah terjual sekitar 80 dus karton dan masih tersisa puluhan dus lagi.

"Harga minyak goreng Rp13.000 per liter, kalau minyak goreng kemasan 900 ml Rp12.000, minyak goreng kemasan 1,8 liter Rp24.000, juga ada gula pasir Rp12.500 per kg, harga minyak goreng kita ini sudah sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah," kata Syafei.

Ditambahkannya, apabila masyarakat masih banyak datang semua stok minyak goreng ini akan dijual sampai habis.

"Kita tetap menunggu kedatangan masyarakat ke operasi pasar ini hingga siang, kalau masih ada stok kita jual sampai habis," ujarnya.

Sedangkan Nita, ibu rumah tangga warga Sungailiat mengaku sangat senang adanya operasi pasar murah ini, karena harga sembako yang disediakan terjangkau.

"Seperti minyak goreng saat ini di toko-toko dan pasar masih di kisaran Rp18.000 per liter. Dengan adanya pasar murah yang digelar Kejari Bangka ini sangat membantu mengurangi beban hidup saat ini," katanya. (Bangkapos.com/Edwardi)