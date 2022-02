Posting Video Pasangan Lagi Pangkuan di Sofa, Anya Geraldine Cerita Soal Menyukai yang Lain

BANGKAPOS.COM -- Anya Geraldine membuat story seorang perempuan bersama pria sedang duduk saling berhadapan dalam pangkuan di sebuah sofa.

Pada foto itu Anya Geraldine memposting beberapa kalimat dalam bahasa Inggris.

Tulisan itu berisi tentang sebuah cerita istri yang menanyakan banyak wanita mengeluh karena suaminya menyukai foto wanita lain.

"Today i confronted my husband abaout something

i told him how all over the internet i see women compaining about their significant other liking other womens photos

in our 5 years together i've yet to come across this

(hari ini saya mengonfrontasi suami saya tentang sesuatu

saya mengatakan kepadanya bagaimana di seluruh internet saya melihat wanita mengeluh tentang orang penting mereka menyukai foto wanita lain

dalam 5 tahun kita bersama, aku belum menemukan ini - red) tulis Anya Geraldine.

Postingan Anya Geraldine (Instagram)

Anya Geraldine sedang mabuk kepayang. Pemeran Lydia dalam serial Layangan putus itu mengaku jatuh cinta setiap hari.