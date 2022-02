Gubernur Babel Erzaldi Rosman Semakin Termotivasi  

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kehadiran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, membuat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman, semakin termotivasi untuk melaksanakan kegiatan berkenaan pengamanan, pelaksanaan prokes, dan vaksinasi booster yang menjadi perhatian Presiden RI Joko Widodo.

"Kehadiran beliau (Kapolri Sigit) ini memberi kita motivasi sekaligus melihat bagaimana penanganan Covid-19 di Babel. Beliau sangat terkesan dengan kekompakan Forkopimda di Babel dalam menangani Covid-19, dan hal lainnya menghadapi masyarakat Babel untuk terus berkonsolidasi," ujarnya, Kamis (10/2/2022).

Dijelaskan Gubernur Erzaldi usai mengantarkan Kapolri Sigit untuk _take off_ meninggalkan Pulau Belitung menuju Kota Balikpapan dari Base Ops Lanud HAS Hanandjoeddin, kunjungan kapolri ke Pulau Belitung karena ingin mengetahui sejauh mana kegiatan-kegiatan penanganan Covid-19 di Babel, untuk mengantisipasi penyebaran varian Omicron di setiap daerah, dan menentukan persiapan-persiapan penanganan.

Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya selama dua hari di Negeri Laskar Pelangi, Kapolri Sigit menjelaskan angka penyebaran varian Omicron meningkat mencapai 36.000 kasus per hari kemarin secara nasional. Oleh karena itu, akselerasi vaksinasi perlu ditingkatkan karena masih banyak terdata masyarakat yang baru akan melaksanakan vaksin pertama.

"Ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua," ungkap kapolri.

Selain itu, ia yang sempat mendengarkan laporan dari bawahannya di tingkat kepolisian sektor (Polsek) dan pemerintah kabupaten/kota di Babel yang terhubung secara virtual melalui _Zoom Meeting_ tentang kesiapan isoter, obat-obatan, kesiapan _Bed Occupancy Rate_ (BOR) dan Instalasi Gawat Darurst (ICU) rumah sakit. Dirinya meminta kepada pihak terkait untuk memastikan kembali kesiapan yang ada, sehingga betul-betul dalam kondisi yang siap selagi masih ada waktu.

"Yang paling penting terus tingkatkan akselerasi vaksinasi, yang telah vaksin pertama kemudian vaksin ke dua. Jika sudah lewat 6 bulan untuk laksanakan vaksin booster, dan jangan bosan-bosan ingat kepada seluruh masyarakat. Itu yang harus kita lakukan untuk menghadapi varian baru Omicron terutama lansia, tolong diperhatikan betul-betul karena angkanya (kasus) tinggi kita liat beberapa waktu ini," ujarnya.

Kapolri Sigit juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran Forkopimda Babel hingga kabupaten/kota, atas kekompakkan yang ditunjukkan, sehingga sebagai bentuk semangat kepada jajaran Pemerintah Pusat. “Terus semangat," katanya. (*)