Harga Bahan Kebutuhan Pokok Mulai Stabil Pekan Kedua Februari 2022, Begini Kisarannya

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Pangkalpinang, berangsur stabil. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Pangkalpinang Donal Tampubolon mengatakan, pada pekan kedua di bulan Februari beberapa harga kebutuhan barang pokok telah turun meski tak secara signifikan.

“Sudah mulai stabil untuk harga bahan pokok di sejumlah pasar di Pangkalpinang, termasuk harga daging ayam broiler dan telur,” kata dia kepada Bangkapos.com, Kamis (10/2/2022).

Donal berujar, untuk harga daging ayam di sejumlah pasar di Pangkalpinang saat ini dipatok dengan harga Rp35-38 ribu per kilogram. Hal itu tentunya turun setelah beberapa pekan lalu harga daging ayam mencapai Rp45 ribu per kilogram.

“Begitu juga dengan harga telur juga sudah turun Rp1.550 per butir dan Rp24.800 per kilogram. Kemarin kan sempat tinggi juga harga telur,” ujar Donal.

Sementara itu lanjut dia, untuk harga daging sapi masih normal seperti biasanya kisaran Rp130 ribu per kilogram. Untuk harga cabai rawit merah naik Rp2 ribu menjadi Rp57 ribu per kilogram.

Untuk cabai merah biasa maupun keriting sendiri masih stabil diharga Rp40 ribu per kilogram.

“Bawang merah juga mengalami kenaikan Rp1.000,00. Beberapa hari lalu harganya Rp29 ribu per kilo, sekarang Rp30 per kilogram. Untuk bawang putih masih sama Rp27 ribu per kilogram,” sebutnya.

Di samping itu pihaknya juga terus melakukan pemantauan dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pembaharuan harga kebutuhan pokok di Pangkalpinang. Hal itu untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil hingga menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.

“Kita terus melakukan pendataan harga di pasar, ini supaya harga bahan pokok tetap stabil menjelang Ramadhan dan Idulfitri tahun ini,” tandas Donal. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)