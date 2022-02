Postingan Tante Ernie Pemersatu Bangsa Terbaru Disorot, Geram Mau Mencakar Orang

BANGKAPOS.COM - Postingan terbaru Tante Ernie pemersatu bangsa belum lama ini disorot.

Selebgram bernama lengkap Ernie Judojono itu merasa risih dengan orang-orang yang kepo dengan hidup orang lain.

Selebgram Tante Ernie dan punya julukan Pemersatu Bangsa ini mengaku heran pada orang yang memiliki sifat tersebut.

Pada video pendek yang diposting pekan lalu, Tante Ernie berpenampilan seperti kucing dengan filter cat mask.

Diiringi musik Doja Cat- Get Into It, Tante Ernie dengan rambut panjang tergerai menatap sinis.

Namun beberapa detik kemudian ekspresinya berubah.

Wanita 45 tahun itu menunjukkan jemarinya seolah siap mencakar sembari melempar senyum.

"Kenapa sih banyak banget orang yang suka kepo ngurusin hidup orang lain??," tulis Tante Ernie pada postingan tersebut dikutip pada Kamis (10/2/2022).

Tante Ernie merasa ingin menindak orang yang punya sifat kepo.

Ia pengin banget mencakarnya