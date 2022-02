PTM 100 Persen di Tengah Ancaman Omicron

SEMENJAK pandemi Covid-19 menyerang Indonesia, pemerintah mulai meliburkan sekolah-sekolah di semua jenjang seperti PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Social distancing (pembatasan sosial) mulai dilakukan dengan membatasi segala kegiatan yang mengumpulkan massa.

Pembelajaran daring dijadikan solusi dalam masa pandemi Covid-19. Tetapi pembelajaran daring tidak mudah seperti yang dibayangkan. Banyak dikeluhkan guru tidak dapat menggunakan zoom untuk meeting (pertemuan) tatap muka selayaknya di kelas. Tetapi tidak semua anak bisa akses karena ada yang orang tuanya masih kerja, ada juga orang tua yang gagap teknologi.

Beberapa dampak yang dirasakan murid, yaitu murid belum ada budaya belajar jarak jauh karena selama ini sistem belajar dilaksanakan adalah melalui tatap muka. Murid terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi dengan teman-temannya, bermain, dan bercanda gurau dengan teman-temannya serta bertatap muka dengan para gurunya.

Dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh membuat para murid perlu waktu untuk beradaptasi dan mereka menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan memengaruhi daya serap belajar mereka.

Kejenuhan belajar juga terjadi karena kegiatan yang selalu sama dan monoton sehingga siswa merasa bosan selama pembelajaran daring. Hingga pada akhirnya di awal tahun 2022, beberapa wilayah di Indonesia mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Namun di tengah digalakkannya PTM 100 persen, kasus varian baru Covid-19 jenis Omicron sedang meningkat dengan pesat.

Varian Omicron hasil mutasi Covid-19, kini tengah menjadi perhatian serius Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Karena WHO pun masih belum bisa menjelaskan secara detail apakah Omicron memiliki tingkat penularan yang lebih besar ketimbang varian lain.Varian Omicron juga lebih dikenal sebagai varian B.1.1.529. Varian ini pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan pada 24 November 2021 dan kini Organisasi Kesehatan Dunia sudah mengklasifikasi Omicron sebagai Varian of Concern (VOC) yang merupakan varian yang harus diwaspadai.

Namun, di sisi lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menganggap situasi pandemi sudah mulai membaik dibandingkan waktu beberapa bulan terakhir. "Dalam beberapa bulan terakhir tahun 2021, sudah banyak progres kondisi pandemi (Covid-19) juga membaik, situasi PPKM juga menurun," kata Sekjen Kemendikbud Ristek, Suharti.

Suharti menyampaikan, PTM 100 persen juga mesti dilaksanakan karena pandemi Covid-19 telah memberi dampak negatif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Ia mencontohkan, banyak perguruan tinggi yang menyampaikan bahwa sejumlah mahasiswanya menjadi tidak aktif kuliah. Selain itu, angka putus sekolah juga melonjak di jenjang sekolah dasar (SD). "Sebagai contoh saja anak-anak yang putus sekolah untuk anak SD saja ini meningkat 10 kali lipat dibanding tahun 2019," ungkap dia.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek Jumeri berujar, sekitar 60 persen sekolah di Indonesia sudah bisa melaksanakan PTM 100 persen. Ia menuturkan, sekolah yang dapat melaksanakan PTM 100 persen adalah sekolah yang masuk kategori A, yakni berada di wilayah PPKM level 1 dan 2 yang sekitar 80 persen tenaga pendidiknya sudah divaksinasi lengkap dan 50 persen lansianya sudah mendapat dosis kedua vaksin Covid-19. Sekolah di kategori ini setiap hari bisa menggelar PTM dengan 100 persen kapasitas dengan durasi pembelajaran 6 jam.

Merespons hal ini, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa saat ini kasus Omicron mayoritas berasal dari para pelaku perjalanan. Bahkan, beberapa kasus telah sembuh dan juga mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Dia juga mengatakan bahwa pertimbangan lain untuk melaksanakan PTM 100 persen adalah pertimbangan kasus Covid-19 nasional yang cukup terkendali dan kesiapan unsur pendidikan setempat.