Stok Minyak Goreng Cukup, Disperindagkop Pastikan Harga Sesuai HET    

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Pangkalpinang menjamin pasokan minyak goreng tercukupi. Kepastian itu menyusul adanya kebijakan Kementerian Perdagangan yang menetapkan minyak goreng satu harga, yaitu Rp14 ribu per liter.

Hal itu setelah dilakukannya rapat dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh distributor maupun dan ritel modern.

“Harga (Minyak goreng) tetap, tidak akan berubah. Saya jamin. Mau stok banyak maupun sedikit besok harganya masih sama, bulan depan juga sama,” kata Kepala Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang, Donal Tampubolon di ruang kerjanya, Kamis (10/2/2022).

Donal menyebut, sampai saat ini stok minyak goreng di Pangkalpinang masih normal dan tersalurkan seperti biasanya. Di mana harga eceran tertinggi (HET) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan HET minyak goreng.

Di Pangkalpinang minyak goreng curah dibanderol dengan harga Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan medium Rp13.500 per liter serta minyak goreng kemasan premium Rp14 ribu per liter.

Pemberlakuan satu harga pada minyak goreng baru ditetapkan di ritel-ritel modern atau supermarket yang menjadi anggota APRINDO atau Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia.

“Stok tetap normal seperti biasa, dan harga sesuai Permendag itu sudah dilakukan di Pangkalpinang,” ujar dia.

Kendati begitu Donal menyebut, stok minyak goreng dipastikan tetap aman untuk beberapa bulan ke depan yang mana saat ini para distributor minyak goreng juga sudah memesan ke produsen. Akan tetapi kembali lagi, tergantung kepada cuaca saat ini mengingat Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan.

Dia meyakini bahwa stok ini sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan sehingga masyarakat diimbau tidak perlu melakukan panic buying atau membeli minyak goreng terlalu berlebih-lebihan.

Di samping itu dia juga meminta APRINDO terus mengawal proses distribusi agar stok merata. Hal ini menurutnya penting, karena beberapa warga yang ditemuinya menyampaikan adanya kelangkaan stok pada beberapa ritel.

“Jadi masyarakat diharapkan agar membeli sesuai dengan kebutuhannya jangan berlebih-lebihan atau panic buying. Kasihan yang lain tidak dapat, kita juga sudah membatasi pembelian minyak goreng kepada masyarakat, maksimal satu orang dua liter,” kata Donal. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)