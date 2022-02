Video Tante Ernie Tiba-tiba Mau Mencakar Orang Disorot

BANGKAPOS.COM - Tante Ernie tiba-tiba mengaku pengin mencakar orang.

Hal ini terlihat dari postingan terbaru Tante Ernie di Instagram sepekan yang lalu.

Tak biasanya, Tante Ernie mengupload video pada postingan kali ini.

Padahal selebgram berusia 46 tahun ini kebanyakan meng-upload foto.

Wanita bernama asil Ernie Judojono ini kesal dengan orang-orang yang suka mengurusi hidup orang lain.

Selebgram Tante Ernie dan punya julukan Pemersatu Bangsa ini mengaku heran pada orang yang memiliki sifat tersebut.

Pada video pendek di postingan terbaru ini, Tante Ernie berpenampilan seperti kucing dengan filter cat mask.

Diiringi musik Doja Cat- Get Into It, Tante Ernie dengan rambut panjang tergerai menatap sinis.

Namun beberapa detik kemudian ekspresinya berubah.

Wanita 45 tahun itu menunjukkan jemarinya seolah siap mencakar sembari melempar senyum.