Beredar Foto Anya Geraldine Cium Leher Cowok Ini dari Belakang, Kisah Si Pelakor Tayang di Bioskop

BANGKAPOS.COM -- Layangan Putus berlanjut ke bioskop. Ada adegan mesra di mana Anya Geraldine beradegan mesra dengan Reza Rahadian.

Anya Geraldine merepost postingan MD Entertainment.

Pada postingan itu serial Layangan Putus akan diputar di bioskop pada 24 Februari 2022.

Sementara itu MD Entertainment memperjelasnya lagi.

"Ada apa lagi ini? Aris dan Lydia ngapain lagi,?

Film terbaru dari MD Pictures! Dari Produser Layangan Putus. Tayang 24 Februari 2022 di bioskop," tulis MD Enternaintment.

Apakah Aris dan Lydia hidup bahagia?

"Dengarkan terus #SahabatDulu by @prinsamandagie, OST WeTV Original Layangan Putus, di sederet digital streaming platform favorit kamu dan cek update-nya di Instagram @mdmusic_id," tulis MD Entertainment.

Tak hanya itu, pada film itu diungkap momen saat Lydia dan Aris berada di Capadocia, Turki.

"It's my dream, mas! Not hers!