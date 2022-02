Letjen Joni Supriyanto Buka Kejuaraan Menembak Danlanal Babel Cup 2022

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua Perbakin Pusat Letjen TNI Joni Supriyanto membuka resmi kejuaraan menembak Danlanal Babel Cup 2022 Sabtu (12/2/2022).

Kejuaraan menembak dengan total hadiah Rp 170 juta ini berlangsung di Lapangan Tembak Aku Manggala Bhakti Lanal Bangka Belitung di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka diikuti ratusan penembak baik dari Bangka Belitung maupun dari luar Bangka Belitung.

Kegiatan juga dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Danlanal Babel Kolonel Laut P Fajar Hernawan serta unsur Forkominda.

"Saya apresiasi jajaran Lanal Babel yang melaksanakan Kejuaraan Menembak Danlanal Cup ini," kata Letjen TNI Joni Supriyanto.

Kejuaraan menembak Danlanal Babel Cup merupakan kegiatan dan agenda rutin Lanal Bangka Belitung setiap tahunnya. Nomor yang dilombakan antara lain Senapan beregu, pistol presisi perorangan, pistol presisi beregu, pistol reaksi non IPSC, pistol reaksi IPSC yang terbagi dalam beberapa kelas.

Ratusan penembak dari berbagai intansi maupun perorangan ambil bagian.

Sementara itu Erzaldi Rosman yang juga Ketua Perbakin Bangka Belitung mengatakan mendukung penuh kegiatan yang dilaksanakan oleh Lanal Babel. Ini akan menjadi awal dari rencana kejuaraan menembak Internasional Long Race ke 2 yang dalam persiapan yang rencananya akan dilaksanakan bulan Maret 2022 di Bangka Belitung.

Ia minta terus digelar even-even menembak di Bangka Belitung merupakan upaya untuk mendorong kemajuan olahraga dengan berdampingan pariwisata.

"Even even kejuaraan menembak terus kita gelar di Bangka Belitung hari ini Danlanal Cup kemudian bulan maret akan digelar kejuaran menembak Internasional Long Race seri kedua semoga semakin banyaknya even semakin memberikan tempat atlet atlet menembak menyalurkan kemampuan mereka," kata Erzaldi Rosman.

Sementara Kolonel Laut P Fajar Hernawan mengatakan kejuaraan menembak Danlanal Babel Cup merupakan kegiatan dan agenda rutin dari Lanal Babel. Selain merupakan ajang silahturahmi juga untuk memberikan tempat para penembak unjuk kebolehan.

"Mengingat ini agenda rutin Lanal Babel tentunya akan terus diupayakan terlaksana setiap tahunnya," kata Kolonel Laut P Fajar Hernawan.

(Bangkapos.com/Deddy Marjaya)