Luna Maya Balas Rindu Dimas Beck, Terkuak Beri Postingan Khusus ini

BANGKAPOS.COM -- Hubungan Luna Maya dan Dimas Beck memang dikenal publik sebagai teman dekat.

Namun, masih banyak juga yang menduga jika Luna Maya dan Dimas Beck memang memiliki hubungan spesial.

Bahkan keduanya juga sering terciduk tengah menghabiskan momen romantis bersama.

Adapun kabar terbaru kali ini adalah Luna Maya dan Dimas Beck saling mengucap rindu.

Hal itu diketahui melalui unggahan story yang dibagikan Luna Maya melalui akun instagramnya @lunamaya, Sabtu (12/2/2022).

Baca juga: Intip Pose Dianna Dee Pakai Daster Bawa Bakul ke Sawah, Bandingkan Saat Kenakan Jaket Melorot

Baca juga: Sikap Istri Baru Enji Baskoro Setelah Lama Bungkam, Beda dengan Ayu Ting Ting Ketika Hadapi Haters

Baca juga: Rajin Ibadah Tetapi Masih Suka Nonton Video Porno, Ustaz Abdul Somad Beberkan Dampaknya

Baca juga: Pesona Tamara Dai, Daya Pikatnya Bikin Wijin Bertekuk Lutut, Asmara Wijaya Saputra pun Berkobar

Dalam unggahannya itu diketahui Luna Maya kembali tampak saling mengucap rindu bersama Dimas Beck.

Luna Maya blak-blakan meminta kejelasan dari Dimas Beck tentang hubungan yang terjalin di antara mereka. (Kolase TribunStyle.com/TikTok @lunamaya)

Mulanya dalam unggahan tersebut tampak Dimas Beck menyebut Luna Maya di story akun instagramnya yang memperlihatkan momen sepasang laki - laki dan perempuan sedang menari.

"Weekend is here, miss you!!! tulis Dimas.

Unggahan tersebut pun langsung mendapat respon dari Luna Maya yang membalas ucapan rindu Dimas.

"Miss you tooooooo," balas Luna.