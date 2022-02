Raih Nilai 4.415, STISIPOL P12 Berhasil Raih Terbaik Ketiga Perguruan Tinggi di Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Berdasarkan penilaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, STISIPOL Pahlawan 12 berhasil menempati posisi terbaik ke-3 di antara 14 perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan total nilai 4.415.

"Penilaian ini meliputi aspek kelembagaan, aspek proses, aspek output (keluaran) dan aspek impact (dampak). Sedangkan untuk posisi perguruan tinggi swasta, STISIPOL Pahlawan 12 menempati posisi terbaik kedua dari 14 perguruan tinggi di Bangka Belitung," kata Darol Arkum, Ketua STISIPOL Pahlawan 12 saat kegiatan Wisuda Angkatan VIII di auditorium Hotel ST 12 Sungailiat Kabupaten Bangka, Sabtu (12/02/2022).

Menurutnya, dilihat dari indikator output (hasil) dan outcome (dampak), STISIPOL P12 menempati posisi pertama di antara 14 perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Berdasarkan penilaian penilaian Webometriks, salah satu lembaga penilai perguruan tinggi dunia, STISIPOL Pahlawan 12 menempati posisi ke-3 perguruan tinggi terbaik di Provinsi Kepulauan Babel. Pada tahun 2022, di bidang kinerja pengembangan kemahasiswaan, STISIPOL Pahlawan 12 berhasil menempati urutan terbaik ke- 84 se Indonesia dari 2.501 sekolah tinggi,: jelas Darol.

Baca juga: STISIPOL Pahlwan 12 Luluskan 59 Sarjana Baru, Wisuda Bukan Tahap Akhir untuk Terus Belajar

Baca juga: Kasus Covid-19 Pangkalpinang Naik, Kirim 19 Sampel ke Lab Kemenkes, Hakim Sebut Tanda-tanda Omicron

"Selama 2 tahun masa pandemi, tahun 2020 dan 2021 walaupun dalam situasi musibah Covid 19, di mana terjadi pembatasan aktivitas di berbagai bidang termasuk aktivitas akademik, namun para dosen, tetap semangat dan produktif menghasilkan karya monumental penelitian yang di publikasikan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan di beberapa negara di dunia serta menjadi pembicara di berbagai konferensi internasional," kata Darol.

Diungkapkannya, beberapa prestasi di bidang penelitian, dicapai dosen STISIPOL Pahlawan 12 tersebut antara lain, diterima dan sekaligus sebagai pembicara di Harvard University, Amerika Serikat (perguruan terbaik pertama di dunia) pada konferensi internasional International Journal of Economics and Science.

"Diterima dan sekaligus sebagai pembicara di National University of Singapore (NUS) (perguruan tinggi terbaik di Asia) pada Konferensi Internasional Conference on Computers in Management and Businness terindeks Scopus.

Diterima dan sekaligus sebagai pembicara di konferensi internasional di President University di Jakarta (terindeks Scopus). Diterima dan sekaligus Pembicara di lembaga ekonomi internasional dunia World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) di Swiss, serta beberapa riset lainnya yang dipublikasikan oleh dosen pada jurnal penelitian di Indonesia yang terindeks Sinta dan Scopus," ungkapnya.

Baca juga: Cicipi Keroket Buk Poci, Kue Jadul Rasa Kekinian Bikin Nagih

Baca juga: Yuk ke Main-main ke Alun-Alun Taman Hijau Koba, Ada Pertunjukan Pensi Setiap Jumat Malam

Prestasi tersebut tidak hanya diraih oleh para dosen, juga beberapa mahasiswa STISIPOL Pahlawan 12 mampu menjadi pembicara di forum-forum konferensi internasional dan nasional, serta menulis beberapa buku.

Berbagai aksi pengabdian kepada masyarakat juga diperankan oleh para mahasiswa baik di level lokal dan nasional, seperti kegiatan peduli kemanusiaan dan aksi pengabdian kepada masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan implementasi dari kampus merdeka dan merdeka belajar. Di bidang riset/penelitian, Dosen STISIPOL juga berhasil berkompetisi meraih dana hibah penelitian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI," beber Darol.

Sedangkan di bidang pengabdian kepada masyarakat, beberapa dosen berhasil meraih dana hibah yang dikompetisikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.

"Sejak tahun 2020, STISIPOL Pahlawan 12 juga telah melakukan kerjasama dengan 62 desa di Kabupaten Bangka sebagai lokus laboratorium pembangunan yang akan membantu percepatan pembangunan di pedesaan dengan melibatkan seluruh dosen dan mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya. Inovasi ini dinamakan dengan Inovasi 1 Dosen 1 Desa (one lecturer one village).

"Pada tahun 2022, berkat kerja keras bidang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, 1 Jurnal penelitian ilmu administrasi negara telah mendapatkan pengakuan bergengsi tingkat nasional, terindek SINTA, serta 1 jurnal ilmu komunikasi dalam proses penilaian, dan mudah-mudahan kami yakin dalam waktu dekat akan mendapatkan pengakuan terindeks SINTA dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jurnal ini akan menjadi media untuk mempublikasi hasil penelitian para dosen dan mahasiswa, serta peneliti dari berbagai perguruan tinggi dan institusi di Indonesia," jelas Darol.

(Bangkapos.com/Edwardi)