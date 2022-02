Agenda Gubernur Babel Hari Ini, Sajadah Fajar Hingga Peresmian Kawasan Religi Pagoda Nusantara    

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Agenda Gubernur Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, Senin (14/2/2022) menghadiri kegiatan Sajadah Fajar di Asrama Haji hingga Peresmian Kawasan Religi Pagoda Nusantara Bangka Belitung bertempat di Jalan Pagoda, Desa Rebo, Kabupaten Bangka.

Berikut agenda gubernur beserta jajaranya:

1. Pukul 04.30 WIB, Kegiatan Sajadah Fajar Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Pelepasan Jamaah Umroh bertempat di Asrama Haji Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang.

Dihadiri: gubernur.

2. Pukul 07.30 WIB, Rapat Kerja Pengawas bersama Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bertempat di SMKN 3 Pangkalpinang.

Dihadiri: gubernur.

3. Pukul 09.00 WIB, Workshop Peranan Perempuan dalam Pemasaran Digital untuk Memperluas Rantai Pasok Produk Unggulan Daerah Bangka Belitung bertempat di Gedung Mahligai, Rumah Dinas Gubernur.

Dihadiri: gubernur.

4. Pukul 11.00 WIB, Penandatanganan MoU antara Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri bertempat di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Sungailat, Kabupaten Bangka.

Dihadiri: gubernur.

5. Pukul 13.00 WIB, Webinar On Application of Emission Quantification Tool (EQT) for Quantificationof Greenhouse Gases (GHG) and Short-Lived Climate Pollutant (SLCP) secara Virtual melalui Aplikasi Zoom.

Dihadiri: asisten II.

6. Pukul 13.30 WIB, Penyerahan Piagam Penghargaan kepada Wajib Pajak Air Permukaan dan Peninjauan Pelayanan bertempat di UPTD SAMSAT Sungailiat Kab. Bangka.

Dihadiri: gubernur.

7. Pukul 19.00 WIB, Peresmian Kawasan Religi Pagoda Nusantara Bangka Belitung bertempat di Jalan Pagoda, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Dihadiri: gubernur. (Bangkapos.com/Riki Pratama)