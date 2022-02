Pertolongan Pertama Anak Kejang Demam di Rumah

Oleh: dr. Khusnul Dwinita - Dokter Umum RSUD dr. H. Marsidi Judono

KEJANG demam merupakan kejang yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun yang mengalami demam dan bukan disebabkan oleh proses intrakranial (bukan disebabkan infeksi sistem saraf pusat). Berdasarkan data dari American Academy of Paediatrics, kejang demam merupakan kejang yang paling sering terjadi dengan persentase 2-5 persen dari total anak berusia 6 bulan-5 tahun.

Kejang demam diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kejang demam sederhana/simpleks dan kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana biasanya merupakan kejang seluruh tubuh, durasi kejang < 15 menit, dan tidak berulang dalam 24 jam. Sementara kejang demam kompleks bisa merupakan kejang seluruh tubuh atau hanya tangan saja atau kaki saja yang mengalami kejang, durasi lebih lama = 15 menit, dan dapat berulang dalam 24 jam.

Diagnosis kejang demam sendiri ditegakkan oleh dokter. Tidak semua kejang pada anak yang mengalami demam, merupakan kejang demam. Dokter akan menyingkirkan kemungkinan penyebab lain dari kejang. Untuk itu meskipun sudah diberikan pertolongan pertama di rumah, anak harus tetap segera dibawa berobat ke fasilitas kesehatan terdekat.

Apa penyebab kejang demam?

Bangkitan kejang demam umumnya terjadi pada saat suhu tubuh per rektal (anus) > 38 C atau per aksila (ketiak) > 37,8 C. Perkembangan otak anak yang masih belum sempurna menyebabkan anak usia < 5 tahun lebih mudah mengalami kejang bila suhu tubuhnya tinggi.

Berdasarkan penelitian Graves dkk penyebab demam paling banyak yang dapat menimbulkan kejang demam adalah infeksi virus. Di masa pandemi ini, virus Sars CoV-2 juga dapat menyebabkan demam tinggi hingga menimbulkan kejang demam.

Penelitian lain menyebutkan infeksi terbanyak yang dapat memicu kejang demam berasal dari sistem pernapasan, contohnya yang dikenal dengan flu/batuk pilek. Selain itu, muntah mencret/diare, infeksi telinga tengah dan infeksi saluran kencing juga dapat menyebabkan demam tinggi sehingga terjadi kejang demam.

Bagaimana mengatasi demam pada anak?

Langkah pertama, orang tua sebaiknya mempersiapkan alat termometer digital di rumah yang bisa digunakan untuk mengukur suhu tubuh di ketiak dan anus agar lebih akurat. Bila anak mengalami demam, ukur suhu tubuh anak dengan alat termometer. Bila suhu tubuh anak = 37,5 C boleh diberikan obat penurun demam seperti parasetamol sesuai petunjuk pemberian obat.

Pantau suhu tubuh anak 1 jam setelah pemberian obat. Obat dapat diberikan 4 kali sehari dan dipantau suhu tubuh anak secara berkala. Lalu kompres dengan handuk bersih dan air hangat di dahi, ketiak, dan leher. Bila baju anak basah segera ganti baju. Disarankan menggunakan baju yang lebih longgar dan tipis agar nyaman digunakan.