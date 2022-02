Polres Bangka Barat Amankan 9 Orang saat Operasi Antik, Terlibat Penyalahgunaan Narkoba

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Satres Narkoba Polres Bangka Barat berhasil mengamankan sembilan tersangka dalam Operasi Antik 2022.

Satu di antaranya MN (37), ibu rumah tangga, yang bertindak sebagai pengedar narkotika jenis sabu.

MN warga Sungsang, Provinsi Sumatera Selatan ini, ditangkap bersama tiga rekannya yang lain.

Hal ini diungkapkan Kabag Ops Polres Bangka Barat, Kompol Evry Susanto, dalam konferensi pers, Senin (14/2/2022).

Namun untuk MN tak dapat dihadirkan bersama delapan tersangka lainnya, dikarenakan MN ditahan di Polsek Muntok.

"Kita melaksanakan Operasi Antik ini selama 12 hari, dengan yang kita dapat ada tiga berstatus target operasi (TO), dan dua non TO. Jadi jumlahnya ada sembilan tersangka, ada yang jadi pengedar dan ada yang pemakai," jelas Evry, Senin (14/2/2022).

Adapun tersangka lainnya yakni HD (42), SJ (42), SW (14), berasal dari daerah Sungsang, RK (34), EV (31) ditangkap di Muntok, dan ZR (27), AY (18) di Tempilang, sedangkan JH (35) di Kecamatan Simpang Teritip.

Dari tangan sembilan orang tersangka yang ditangkap, polisi menyita barang bukti 6,68 gram narkotika jenis sabu-sabu dengan total perkiraan harga senilai Rp9.632.000.

"Delapan plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 160 plastik klip bening kosong, empat buah bong alat hisap sabu, lima buah handphone, dua unit motor," jelasnya.

Evry mengungkapkan, para tersangka, walaupun ditangkap dalam Operasi Antik, namun memiliki jaringan yang berbeda-beda.

"Kalau ini sudah dilidik sama Satresnarkoba ada sindikat, tapi lagi kita cari kita sudah komunikasi dengan Polda, Insyaallah dapat lah," ucapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)