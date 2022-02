Terjerat Narkoba, IRT Bersama 8 Tersangka Diamankan Polres Bangka Barat, Terancam 4 Tahun Penjara

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pada Operasi Antik 2022 Satres Narkoba Polres Bangka Barat berhasil mengamankan sembilan tersangka, satu diantaranya MN (37) ibu rumah tangga yang bertindak sebagai pengedar narkotika jenis sabu.

MN warga Sungsang, Provinsi Sumatera Selatan ini ditangkap bersama tiga rekannya yang lain, hal ini pun diungkapkan Kabag Ops Polres Bangka Barat, Kompol Evry Susanto dalam konferensi pers.

Namun untuk MN tak dapat dihadirkan bersama delapan tersangka lainnya, dikarenakan MN ditahan di Polsek Muntok sedangkan yang lainnya berada di ruang tahanan Polres Bangka Barat.

"Kita melaksanakan operasi Antik ini selama 12 hari, dengan yang kita dapat ada tiga berstatus Target Operasi (TO), dan dua non TO. Jadi jumlahnya ada sembilan tersangka, ada yang jadi pengedar dan ada yang pemakai," ujarKompol Evry Susanto, Senin (14/02/2022).

Untuk tersangka lainnya yakni HD (42), SJ (42), SW (14), berasal dari daerah Sungsang, RK (34), EV (31) ditangkap di Muntok, dan ZR (27), AY (18) di Tempilang, sedangkan JH (35) di Kecamatan Simpang Teritip.

Dari tangan sembilan orang tersangka yang ditangkap, polisi menyita barang bukti 6,68 gram narkotika jenis sabu-sabu dengan total perkiraan harga senilai Rp 9.632.000.

"Delapan plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 160 plastik klip bening kosong, empat buah bong alat hisap sabu, lima buah handphone, dua unit motor," jelasnya.

Evry Susanto mengungkapkan para tersangka, walaupun ditangkap dalam operasi antik namun memiliki jaringan yang berbeda-beda.

"Kalau ini sudah di lidik sama satresnarkoba ada sindikat, tapi lagi kita cari kita sudah komunikasi dengan Polda Insyaallah dapat lah," ucapnya.

Sementara itu JH (35) yang bekerja sebagai penambang serta merupakan TO warga Desa Ketap, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat yang ditangkap Kamis (10/02/2022) mengatakan kerap menggunakan barang haram tersebut bersama rekannya sesama penambang.

"Ngambil paket di Tempilang, biasa makai dak tentu. Makai sabu gara-gara kerja, lalu juga ada kawan juga di bagi. Kalau kawan minta bayar Rp 200 ribu, ngambil dikit-dikit. Kalau ngambil Rp 600 ribu, tapi dipecah jadi Rp 200 ribuan," ungkap JH.

Akibat perbuatannya sembilan tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) subs pasal 112 ayat (1), UU RI no. 35 th 2009 tentang Narkotika dan diancam dengan pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)