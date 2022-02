Anya Geraldine Jadi Pelakor Lagi di Film Garis Waktu, Sosok Ini yang Diperankannya, ''Hadeh''

BANGKAPOS.COM - Anya Geraldine kembali jadi pelakor. Kali ini ia memarankan Sanya dalam film Garis Waktu yang bakal tayang dalam waktu dekat.

Aktris Anya Geraldine kembali terlibat dalam satu proyek bersama aktor Reza Rahadian.

Usai sukses lewat serial web Layangan Putus, Anya Geraldine dan Reza Rahadian kini kembali bersatu lewat film Garis Waktu.

Perilisan poster dan trailer film Garis Waktu pada Selasa (15/2/2022) menarik perhatian publik lantaran diketahui peran Anya Geraldine sebagai pelakor (perebut lelaki orang).

Lewat unggahan di media sosial Twitter dan Instagram,

Anya Geraldine sendiri mengomentari karakternya sebagai orang ketiga.

"Hadeh," tulis Anya dikutip Kompas.com dari Twitter @anyaselalubenar, Rabu (16/2/2022).

"Welcome to the earth untuk character Sanya," tulisnya di Instagram @anyageraldine.

Sutradara Layangan Putus, Benni Setiawan sampai ikut mengomentari peran Anya Geraldine yang lagi-lagi mendapatkan karakter orang ketiga.

"Lydia selalu ada ditengah pasangan," tulisnya lewat akun Instagram @bennisetiawan.