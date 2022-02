Trailer Doctor Strange 2 Membantah Teori Loki, Begini Kisah Kelanjutan Para Avengers

BANGKAPOS.COM -- Marvel Studios saat ini sedang mengendarai gelombang kegembiraan yang datang dari tur promo untuk Doctor Strange in the Multiverse of Madness .

Trailer penuh kedua film tersebut datang sebelum dimulainya Super Bowl LVI , yang secara instan memecah internet dalam prosesnya.

Dengan film ini yang mengangkat cerita dari berbagai properti, termasuk WandaVision dan Loki dari Disney+, sekuelnya bisa menjadi sesuatu yang besar dalam warisan MCU.

Kedua dari dua trailer penuh film tersebut telah memberikan banyak telur Paskah dan kesempatan bagi para penggemar untuk memprediksi apa yang akan datang , terutama mengenai ikatan dengan entri lain di Fase 4.

Meskipun headliner saat ini adalah kemungkinan kembalinya Patrick Stewart sebagai Profesor X , trailer kedua juga memberikan bocoran tentang bagaimana Doctor Strange 2 menindaklanjuti cerita solo Wanda Maximoff.

Ini datang dengan melihat dua Wanda yang berbeda di rumahnya di Westview dari WandaVision , mengkonfirmasikan bahwa realitas berbasis Hex akan terlihat sekali lagi di layar lebar.

Perjalanan Wanda juga diperkirakan membuatnya bertemu dengan Time Variance Authority dari Loki di Disney+ , sebuah teori populer yang terbentuk karena bidikan misterius di trailer pertama film tersebut dari bulan Desember.

Namun, berkat rekaman baru yang ditambahkan ke adegan ini, teori itu kini tampaknya terbukti salah.

Trailer Baru Membantah Teori Loki TVA

Dalam trailer penuh pertama Doctor Strange in the Multiverse of Madness , Marvel menunjukkan bidikan Wanda Maximoff menggunakan sihirnya di depan lubang kuning menyala: