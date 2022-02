Harga Tiga Jenis BBM Non Subsidi Naik, Segini Harganya di Bangka Belitung  

BANGKAPOS.COM, BANGKA - PT Pertamina (Persero) kembali menaikan harga beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) sejak, Sabtu (12/2/2022) kemarin. Tiga jenis BBM non subsidi yang mengalami penyesuaian harga yakni pertamax turbo, pertamina dex dan dexlite.

Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Regional Sumatera Bagian Selatan, Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan, PT Pertamina melakukan penyesuaian BBM umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor : 62/K/12/MEM/2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Iya benar ada penyesuaian harga untuk tiga produk bahan bakar khusus (BBK-Red) yang merupakan BBM non subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Harga baru ketiga produk ini berlaku mulai tanggal 12 Februari 2022,” kata dia kepada Bangkapos.com, Kamis (17/2/2022).

Nikho menjelaskan, bahwa penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. Dimana tercatat, harga minyak Indonesia Crude Price atau ICP per Januari mencapai 85 USD per barel atau naik sekitar 17 persen dari harga ICP per Desember 2021.

Kenaikan harga BBM Pertamina berbeda di setiap wilayah Indonesia, berkisar Rp1.500 hingga Rp2.650 per liternya.

Untuk Pertamax Turbo (RON 98) misalnya terdapat penyesuaian harga menjadi Rp13.500, Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp13.200, dan Dexlite (CN 51) menjadi Rp12.150 per liter untuk wilayah DKI Jakarta atau daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5 persen.

Sebelumnya harga Pertamax Turbo Rp12.000, Pertamina Dex Rp11.150, dan Dexlite di harga Rp9.500.

“Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pertamax Turbo dihargai Rp13.750 per liter, Dexlite Rp12.400 liter, Pertamina Dex Rp13.450 per liter,” terang Nikho.

Nikho mengklaim, meski mengalami penyesuaian, harga Pertamax Turbo dan Dex Series ini masih paling kompetitif jika dibandingkan dengan produk dengan kualitas setara.

Sedangkan untuk BBM Non subsidi lainnya yakni Pertamax dan Pertalite tidak mengalami penyesuaian harga. Sementara itu untuk suplai BBM ke Bangka Belitung dipastikan tetap aman. “Aman, tidak ada pengaruh antara kenaikan harga dengan ketersediaan suplai,” kata Nikho. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)