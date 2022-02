Luna Maya Puji Habis-habisan Sosok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina: Kalian Orang Baik

BANGKAPOS.COM -- Hari ini, Kamis (17/2), pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berulang tahun.

Seperti diketahui, keduanya berulang tahun di tanggal yang sama, namun berbeda tahun.

Adapun Raffi Ahmad berulang tahun yang ke-35, sementara Nagita Slavina 34 tahun.

Sebagai informasi, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina lahir di tanggal yang sama yaitu 17 Februari. Raffi lahir pada tahun 1987 sementara Nagita Slavina pada 1988.

Di hari ulang tahun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, artis cantik sekaligus presenter dan model Luna Maya pun ikut mengucapkan selamat kepada keduanya.

Sebagai sahabat baik, Luna Maya pun menuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan mengunggah foto di akun instagramnya @lunamaya.

Lewat unggahan di akun Instagramnya, Luna Maya membagikan dua potret dirinya saat berfoto dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Ucapan selamat dari Luna Maya dipenuhi oleh pujian pada pasangan suami istri itu.

Luna Maya melihat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai orang baik. Karenanya mengapa dua bos Rans Entertainment itu selalu dikelilingi oleh orang-orang baik pula.

"Happy birthday to these beautiful power couple @raffinagita1717 doa terbaik selalu untuk kalian berdua dan keluarga. Orang baik selalu bernasip baik, orang baik banyak yang sayang, orang baik banyak Rejeki, orang baik banyak Berkah. Dan itu lah kalian orang baik, bangettt bangettt!! Bahagia lahir batin dan sehat lahir batin dear a raffi and Gigi." tulis Luna Maya dikutip Kompas.com dari Instagram @lunamaya, Kamis (17/2/2022).