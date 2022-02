Orientasi Kurikulum Prototipe sebagai Kurikulum Program Sekolah Penggerak

KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melakukan beberapa terobosan dengan menghadirkan inovasi pembelajaran selama pandemi Covid-19 melanda tanah air. Bentuk terobosan yang dimaksud antara lain dengan menyederhanakan kurikulum 2013 menjadi kurikulum darurat. Dampak positif dari penerapan kurikulum darurat ini menjadi dasar dibukanya opsi berupa kurikulum prototipe yang bersifat sukarela bagi satuan pendidikan.

Pengembangan kurikulum prototipe dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan mendukung proses pemulihan pembelajaran. Meskipun sifatnya opsional atau dengan kata lain boleh diterapkan atau tidak oleh satuan pendidikan, namun dalam pengembangannya ada beberapa dampak positif yang diharapkan muncul setelah kurikulum prototipe diaplikasikan.

Dampak tersebut di antaranya adalah pertama, guru lebih fokus pada materi pembelajaran. Kurikulum prototipe memang didesain lebih sederhana daripada kurikulum sebelumnya. Hal ini dilakukan agar target pembelajaran tidak lagi membebani guru. Dengan demikian, guru dapat lebih memperhatikan kualitas materi dan pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang asyik dan variatif sesuai kebutuhan peserta didik. Guru mempunyai kesempatan lebih mendalami potensi peserta didik.

Kedua, peserta didik dapat menemukan makna belajar. Tidak dimungkiri bahwa ketika pembelajaran dimulai, terkadang banyak peserta didik yang menginginkan pembelajaran cepat selesai. Mindset ini secara tidak langsung memengaruhi kualitas peserta didik dalam belajar.

Oleh karena itu, kurikulum prototipe dirancang berbasis proyek (project based learning). Proyek tersebut juga tidak memberatkan, sebab proyek dapat memuat materi dari berbagai mata pelajaran.



Pelaksanaan proyek juga tidak akan menambah jam pelajaran melainkan diambil dari 20-30 persen jam pelajaran yang telah ada. Pembelajaran berbasis proyek juga diharapkan dapat mendongkrak karakter dan kemampuan soft skill peserta didik, karena pelaksanaan proyek mengacu pada profil pelajar Pancasila (PPP). Tidak hanya itu, profil pelajar Pancasila juga dijadikan acuan dalam pengembangan lain yaitu standar isi, standar proses, serta standar penilaian.

Ketiga, teaching at the right level maksudnya adalah apa yang diajarkan guru sesuai dengan kemampuan peserta didik. Keberhasilan pembelajaran tentu tidak hanya diukur dari tuntasnya materi atau buku ajar yang telah dibahas. Melainkan juga pada pemahaman peserta didik dalam menyerap materi yang diberikan. Apalagi guru "masa bodoh" akan hal ini, tentu bisa saja banyak peserta didik yang akan tertinggal jika tidak dapat mengikuti tempo pengajaran guru. Oleh karena itu fleksibilitas pengajaran guru yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik serta konteks dan muatan lokal menjadi hal penting.

Selain itu, dalam kurikulum prototipe ini sekolah juga dapat dengan leluasa melakukan pengembangan program kerja tambahan untuk dapat mengembangkan kompetensi peserta didik. Yang mana pengembangan ini disesuaikan dengan visi, misi, serta sumber daya yang ada di sekolah. Itulah dampak yang diharapkan dari penerapan kurikulum prototipe opsional. Maka apa pun kurikulum yang dipilih semoga selalu berorientasi pada perkembangan peserta didik.

Kurikulum prototipe yang disiapkan atau dirancang guna pemulihan pembelajaran setelah pandemi diterapkan pada sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP). Pada kurikulum ini tidak menggunakan RPP, melainkan telah menggunakan modul ajar sebagai opsi pengganti RPP. Dalam hal ini kita dapat merujuk pada e-book yang diterbitkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2021.

Dijelaskan bahwa modul ajar dipadankan dengan RPP karena modul ajar lebih lengkap dibanding RPP. Modul ajar yang dimaksud adalah sejumlah alat atau sarana media metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik.

Modul ajar sebagai implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dan dikembangkan berdasarkan alur dan tujuan pembelajaran. Satuan pendidikan dapat menyusun, membuat, memilih, dan memodifikasi modul ajar tersebut sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik.

Jadi, kriteria penerapan kurikulum prototipe untuk memperbaiki pembelajaran dan bertujuan untuk mengatasi krisis belajar yang menimpa pendidikan Indonesia pada saat ini. Dengan demikian, memerlukan perubahan yang sistematik dengan kualitas guru dan kepala sekolah yang menjadi faktor kunci.