Gebet_An Ala Tunas Honda Asp Toboali

BANGKAPOS.COM - GEBET, Geber Beat yang dilakukan Honda ASP Toboali merupakan salah satu program promosi yang sangat menarik. Karena hanya dengan Uang Muka Rp 435rb saja, warga bangka selatan sudah bisa bawa pulang All New Beat Deluxe.

Menurut Redy selaku pimpinan Honda ASP Toboali, program ini kami buat spesial di bulan Februari ini. Selain itu program ini hanya berlaku untuk Motor Honda Deluxe series.

"Kami memberikan DP murah bukan berarti harga murahan, namun ini adalah satu bentuk loyal kami kepada konsumen - konsumen setia Honda. Dengan adanya program ini, harapan kami dapat mempermudah proses, meringankan uang muka, serta bermanfaat untuk konsumen yang memang sedang membutuhkan motor untuk kegiatan sehari-harinya," kata Redy. (*)

Gebet Geber Beat DP 435 Ribu Hanya di ASP Toboali (ist/Dok. Honda)

Rensielni adalah salah satu konsumen yang melakukan pembelian motor dengan program promosi ini.

Menurutnya, promosi dari Honda ini sangat membantu kami dalam membeli Sepeda Motor Honda. Kami memilih beat karena design lebih sporty, ringan, lincah dijalanan, serta kencang.

Selain itu, dalam waktu dekat Honda ASP Toboali juga akan mengadakan Launching All New Product Honda Vario 160 (The Bigger).

Sukses selalu utk Honda ASP Toboali, yang beralamat di Jl. Jend Sudirman (sebelah jne).