Pose Maria Vania dari Belakang Langsung Dikomen Dede Sunandar, Warganet Auto Aduin ke Bininya

BANGKAPOS.COM - Presenter sekaligus selebgram Maria Vania tak henti-hentinya membuat penggemarnya salah fokus.

Berbekal paras oriental yang menawan, wanita 30 tahun ini terpantau cukup sering memamerkan berbagai pose yang membuat malas ngedip.

Pesonanya selalu berhasil menyedot perhatian warganet.

Teranyar, Maria Vania mengunggah foto sedang bergaya dari belakang.

Ia tampak sporty seperti pulang ngegym dengan crop top ungu dan legging ketat.

Lekuk tubuhnya tak pelak terlihat sempurna saat berpose membelakangi kamera.

Terlihat jelas pinggang dan kaki rampingnya yang membuat banyak kaum hawa gigit jari.

Riasan wajahnya yang soft membuat wajah presenter Take It or Leave It itu semakin glowing.

Baca juga: Tante Ernie saat Pose Duduk Manja di Atas Karang Bening Banget, Pakai One Set Minim Bikin Heboh

Kali ini Maria Vania mengurai rambutnya yang sedikit acak-acakan.

Sambil menoleh, wanita asal Bandung itu merekahkan senyumannya.